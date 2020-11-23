Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Байден визначився з кандидатом на посаду держсекретаря США – ЗМІ

Понеділок, 23 листопада 2020, 08:49
Ентоні Блінкен

Обраний президент Сполучених Штатів Джо Байден визначився з кандидатурами на посади державного секретаря і радника з національної безпеки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

За даними видання, Байден має намір призначити держсекретарем США свого давнього радника Ентоні Блінкена.

Тим часом, радником з нацбезпеки, ймовірно, стане один з найближчих помічників Гілларі Клінтон - Джейк Салліван.

58-річний Блінкен і 43-річний Салліван працювали радниками Байдена з питань національної безпеки, коли той був віцепрезидентом США.

Блінкен після служби в якості радника віцепрезидента був підвищений до заступника держсекретаря при президенті Бараку Обамі.

Також повідомляється, що Лінда Томас-Грінфілд буде призначена послом США в ООН. Очікується, що всі кандидатури офіційно будуть оголошені у вівторок.

Як вже повідомлялося, на посаду глави апарату Білого дому Джо Байден планує призначити свого давнього радника Рона Клейна, борця з вірусом Еболи.

Читайте також: Ціна впертості Трампа: які проблеми загрожують США через невизнання перемоги Байдена.

Теми: СШАБайден


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У неділю хворих на COVID виявили менше, а смертей вже 11 тисяч 

Лідери G20 схвалили заморозку боргів бідних країн і рівний доступ до вакцин

ЦВК назвала явку в другому турі: 29,53%

фото, відеоОдеса: працівники ринку перекрили трасу, лишаються ночувати

У Черкасах перемагає чинний мер – екзит-пол

Мером Львова лишається Садовий – екзит-пол

Усі новини...
США
Американський есмінець Donald Cook прямує у Чорне море
Помер один із авторів флешмобу Ice Bucket Challenge
Трамп оскаржує рішення суду, який відмовив йому в перерахунку голосів
Останні новини
10:22
Дослідження свідчать, що імунітет після застуди захищає людей від COVID-19
10:13
На Запорізькій АЕС після ремонту запустили в роботу енергоблок
10:12
Вибори мера Львова: Синютка привітав Садового з перемогою
10:08
фотоАмериканський есмінець Donald Cook прямує у Чорне море
09:59
Тижнева динаміка COVID: і нових хворих, і госпіталізованих стало більше
09:36
Оксфордська вакцина показала ефективність на 70%
09:18
Гривня продовжує знецінюватися до долара та євро
09:06
Вперше в історії Франції експрезидент опиниться на лаві підсудних
08:49
Байден визначився з кандидатом на посаду держсекретаря США – ЗМІ
08:46
Британія скасує карантин для поїздок під час Різдва – ЗМІ
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!