Байден определился с кандидатом на пост госсекретаря США – СМИ

Избранный президент Джо Байден определился с кандидатурами на пост государственного секретаря и советника по национальной безопасности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, Байден намерен назначить госсекретарем США своего давнего советника Энтони Блинкена.

Между тем, советником по нацбезопасности, вероятно, станет один из ближайших помощников Хиллари Клинтон - Джейк Салливан.

58-летний Блинкен и 43-летний Салливан работали в качестве советников Байдена по национальной безопасности, когда тот был вице-президентом США.

Блинкен после службы в качестве советника вице-президента был повышен до заместителя госсекретаря при президенте Бараке Обаме.

Также сообщается, что Линда Томас-Гринфилд будет назначена послом США в ООН.

Ожидается, что все кандидатуры официально будут объявлены во вторник.

Как уже сообщалось, на должность главы аппарата Белого дома Джо Байден планирует назначить своего давнего советника Рона Клейна, борца с вирусом Эбола.

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