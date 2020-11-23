Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден определился с кандидатом на пост госсекретаря США – СМИ

Понедельник, 23 ноября 2020, 07:49
Байден определился с кандидатом на пост госсекретаря США – СМИ
Энтони Блинкен

Избранный президент Джо Байден определился с кандидатурами на пост государственного секретаря и советника по национальной безопасности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, Байден намерен назначить госсекретарем США своего давнего советника Энтони Блинкена.

Между тем, советником по нацбезопасности, вероятно, станет один из ближайших помощников Хиллари Клинтон - Джейк Салливан.

58-летний Блинкен и 43-летний Салливан работали в качестве советников Байдена по национальной безопасности, когда тот был вице-президентом США.

Блинкен после службы в качестве советника вице-президента был повышен до заместителя госсекретаря при президенте Бараке Обаме.

Также сообщается, что Линда Томас-Гринфилд будет назначена послом США в ООН.

Ожидается, что все кандидатуры официально будут объявлены во вторник.

Как уже сообщалось, на должность главы аппарата Белого дома Джо Байден планирует назначить своего давнего советника Рона Клейна, борца с вирусом Эбола.

Читайте также: Цена упрямства Трампа: какие проблемы грозят США из-за непризнания победы Байдена

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАБайден
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
США
В Пентагоне прокомментировали возможность предоставления Украине кассетных боеприпасов
США объявят о новом пакете помощи Украине с кассетными снарядами – СМИ
Экс-директор ЦРУ призвал усилить давление на Россию: Путин в очень-очень сложной ситуации
Последние новости
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
Все новости...
Реклама: