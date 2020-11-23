Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Байден определился с кандидатом на пост госсекретаря США – СМИ

Понедельник, 23 ноября 2020, 08:49
Энтони Блинкен

Избранный президент Джо Байден определился с кандидатурами на пост государственного секретаря и советника по национальной безопасности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, Байден намерен назначить госсекретарем США своего давнего советника Энтони Блинкена.

Между тем, советником по нацбезопасности, вероятно, станет один из ближайших помощников Хиллари Клинтон - Джейк Салливан.

58-летний Блинкен и 43-летний Салливан работали в качестве советников Байдена по национальной безопасности, когда тот был вице-президентом США.

Блинкен после службы в качестве советника вице-президента был повышен до заместителя госсекретаря при президенте Бараке Обаме.

Также сообщается, что Линда Томас-Гринфилд будет назначена послом США в ООН.

Ожидается, что все кандидатуры официально будут объявлены во вторник.

Как уже сообщалось, на должность главы аппарата Белого дома Джо Байден планирует назначить своего давнего советника Рона Клейна, борца с вирусом Эбола.

Читайте также: Цена упрямства Трампа: какие проблемы грозят США из-за непризнания победы Байдена

Темы: СШАБайден


powered by lun.ua
Главное сегодня

Выборы мэра Львова: Синютка поздравил Садового с победой

В воскресенье больных COVID обнаружили меньше, а смертей уже 11 тысяч

Лидеры G20 одобрили заморозку долгов бедных стран и равный доступ к вакцинам

ЦИК назвала явку во втором туре: 29,53%

фото, видеоОдесса: работники рынка перекрыли трассу, остаются ночевать

В Черкассах побеждает действующий мэр – экзит-пол

Все новости...
США
Американский эсминец Donald Cook направляется в Черное море
Умер один из авторов флешмоба Ice Bucket Challenge
Трамп оспаривает решение суда, который отказал ему в пересчете голосов
Последние новости
10:39
Исландия откроет границы для богатых туристов – Bloomberg
10:22
Исследования показывают, что иммунитет после простуды защищает людей от COVID-19
10:13
На Запорожской АЭС после ремонта запустили в работу энергоблок
10:12
Выборы мэра Львова: Синютка поздравил Садового с победой
10:08
фотоАмериканский эсминец Donald Cook направляется в Черное море
09:59
Недельная динамика COVID: и новых больных, и госпитализированных стало больше
09:36
Оксфордская вакцина показала эффективность на70%
09:18
Гривня продолжает обесцениваться к доллару и евро
09:06
Впервые в истории Франции экс-президент окажется на скамье подсудимых
08:49
фотоБайден определился с кандидатом на пост госсекретаря США – СМИ
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!