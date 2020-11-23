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Тижнева динаміка COVID: і нових хворих, і госпіталізованих стало більше

Понеділок, 23 листопада 2020, 08:59
Тижнева динаміка COVID: і нових хворих, і госпіталізованих стало більше
УП

У порівнянні з позаминулим тижнем минулого тижня на коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні захворіли на 13,8 тисячі більше людей, у лікарні потрапили на 944 хворих більше, летальних випадків побільшало на 195.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 23 листопада, дані РНБО

Пряма мова: "За минулий тиждень ми отримали підтверджених випадків COVID-19 цілком по країні рівно 90 тисяч випадків. Це майже на 14 тисяч більше, ніж  за позаминулий тиждень, коли було 76 221 випадок. 

Також у нас зросла кількість людей, які були госпіталізовані й стали пацієнтами в наших лікарнях. За минулий тиждень  було госпіталізован 10 597 осіб проти 9 653 особи, які були госпіталізовані на позаминулому тижні".

Деталі: Якщо звірити дані моніторингу РНБО, то за тиждень з 9-го до 15-го листопада померли 1 153 хворих, у яких діагностували коронавірус, а за тиждень із 16-го до 22-го листопада не врятували 1 348 пацієнтів. Тобто летальність зросла на 195 випадків. 

Знати більше: 10 тисяч померлих чи понад 20? Що не так з українською статистикою смертності від COVID-19

COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Covid-2019коронавірусМОЗ
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