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Недельная динамика COVID: и новых больных, и госпитализированных стало больше

Понедельник, 23 ноября 2020, 08:59
Недельная динамика COVID: и новых больных, и госпитализированных стало больше
УП

По сравнению с позапрошлой неделей на прошлой неделе коронавирусной болезнью COVID-19 в Украине заболели на 13,8 тысячи больше людей, в больницы попали на 944 больных больше, летальных исходов увеличилось на 195

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 23 ноября, данные СНБО

Прямая речь: "За прошедшую неделю мы получили подтвержденных случаев COVID-19 вполне по стране ровно 90 тысяч случаев. Это почти на 14 тысяч больше, чем за позапрошлую неделю, когда было 76 221 случай.

Также у нас увеличилось количество людей, которые были госпитализированы и стали пациентами в наших больницах. За прошедшую неделю были госпитализированы 10 597 человек против 9 653 человека, которые были госпитализированы на позапрошлой неделе".

Детали: Если сверить данные мониторинга СНБО, то за неделю с 9-го по 15-е ноября умерли 1 153 больных, у которых диагностировали коронавирус, а за неделю с 16-го по 22-е ноября не спасли 1 348 пациентов. То есть летальность возросла на 195 случаев.

Знать больше: 10 тысяч умерших или более 20? Что не так с украинской статистикой смертности от COVID-19

COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Алена Рощенко, УП
Темы: Covid-2019коронавирусМинздрав
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