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Комітет Європарламенту проведе дебати за участю Навального

Понеділок, 23 листопада 2020, 11:06

Комітет Європейського парламенту із закордонних справ проведе дебати за участю російського опозиціонера Олексія Навального.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне засідання комітет оголосив у Twitter.

"Євродепутати у Комітеті із закордонних справ  проведуть дебати з відомими російськими опозиційними діячами та активістами, зокрема Олексієм Навальним та Володимиром Міловим", - йдеться у повідомленні.

Засідання комітету відбудеться у пятницю, 27 листопада. Навальний та Мілов братимуть у ньому участь через відеоконференцію.

Як відомо, 15 жовтня ЄС запровадив санкції проти шести високопоставлених чиновників Росії і Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технологій у зв’язку з отруєнням Навального. 

До санкційного списку включені директор ФСБ Олександр Бортніков, перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко, начальник управління президента РФ з внутрішньої політики Андрій Ярин, заступники міністра оборони РФ Олексій Криворучко і Павло Попов, уповноважений представник президента Росії в Сибірському федеральному окрузі Сергій Меняйло. 

Євросоюз вважає, що особи зі списку були прямо знайомі з інформацією про отруєння або ж були залучені у планування спецоперації.

Відповідні санкції за отруєння Навального запровадила і Велика Британія.

Теми: НавальнийЄвропарламент


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