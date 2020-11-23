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Комитет Европарламента проведет дебаты с участием Навального

Понедельник, 23 ноября 2020, 11:06

Комитет Европейского парламента по иностранным делам проведет дебаты с участием российского оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заседание комитет объявил в Twitter.

"Евродепутаты в Комитете по иностранным делам проведут дебаты с известными российскими оппозиционными деятелями и активистами, в частности Алексеем Навальным и Владимира Милова", - говорится в сообщении.

Заседание комитета состоится в пятницу, 27 ноября. Навальный и Милов будут в нем участвовать посредством видеоконференции.

Как известно, 15 октября ЕС ввел санкции против шести высокопоставленных чиновников России и Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий в связи с отравлением Навального.

В санкционный список включены директор ФСБ Александр Бортников, первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, уполномоченный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Евросоюз считает, что лица из списка были прямо знакомы с информацией об отравлении или были вовлечены в планирование спецоперации.

Соответствующие санкции за отравление Навального ввела и Великобритания.

Темы: НавальныйЕвропарламент


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