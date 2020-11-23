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У Слов'янську мером міста переобрали "опоблоківця"

Понеділок, 23 листопада 2020, 10:17
У Слов'янську мером міста переобрали опоблоківця

Словянська ТВК оголосила результати виборів мера міста - переможцем став чинний глава міста представник "Опозиційного блоку" Вадим Лях. 

Джерело: громадський рух "ЧЕСНО"

Дослівно: "Слов'янська ТВК оголосила переможцем другого туру виборів чинного міського голову Вадима Ляха з результатом 60,87%.

Повні результати виборів:

  • Вадим Лях ("Опозиційний блок") - 16811 голосів.
  • Павло Придворов (ОПЗЖ) - 10415 голосів".

Деталі: Відзначається, що взяли участь у голосуванні - 27617 виборців. При цьому загальна кількість виборців, включених до реєстру - 85272.

Недійсні бюлетені - 391.

Українська правда

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Теми: Слов'янськвибори
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