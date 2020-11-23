У Слов'янську мером міста переобрали "опоблоківця"
Понеділок, 23 листопада 2020, 11:17
Словянська ТВК оголосила результати виборів мера міста - переможцем став чинний глава міста представник "Опозиційного блоку" Вадим Лях.
Джерело: громадський рух "ЧЕСНО"
Дослівно: "Слов'янська ТВК оголосила переможцем другого туру виборів чинного міського голову Вадима Ляха з результатом 60,87%.
Повні результати виборів:
- Вадим Лях ("Опозиційний блок") - 16811 голосів.
- Павло Придворов (ОПЗЖ) - 10415 голосів".
Деталі: Відзначається, що взяли участь у голосуванні - 27617 виборців. При цьому загальна кількість виборців, включених до реєстру - 85272.
Недійсні бюлетені - 391.
Українська правда