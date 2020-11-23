В Славянске мэром города переизбрали "оппоблоковца"
Понедельник, 23 ноября 2020, 10:17
Славянская ТИК объявила результаты выборов мэра города - победителем стал действующий глава города представитель "Оппозиционного блока" Вадим Лях.
Источник: общественное движение "ЧЕСНО"
Дословно: "Славянская ТИК объявила победителем второго тура выборов действующего мэра Вадима Ляха с результатом 60,87%.
Полные результаты выборов:
- Вадим Лях ("Оппозиционный блок") - 16811 голосов.
- Павел Придворов (ОПЗЖ) - 10415 голосов".
Детали: Отмечается, что приняли участие в голосовании - 27 617 избирателей. При этом общее количество избирателей, включенных в реестр - 85272.
Недействительные бюллетени - 391.
Украинская правда