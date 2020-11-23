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В Славянске мэром города переизбрали "оппоблоковца"

Понедельник, 23 ноября 2020, 11:17

Славянская ТИК объявила результаты выборов мэра города - победителем стал действующий глава города представитель "Оппозиционного блока" Вадим Лях.

Источник: общественное движение "ЧЕСНО"

Дословно: "Славянская ТИК объявила победителем второго тура выборов действующего мэра Вадима Ляха с результатом 60,87%.

Полные результаты выборов:

  • Вадим Лях ("Оппозиционный блок") - 16811 голосов.
  • Павел Придворов (ОПЗЖ) - 10415 голосов".

Детали: Отмечается, что приняли участие в голосовании - 27 617 избирателей. При этом общее количество избирателей, включенных в реестр - 85272.

Недействительные бюллетени - 391.

Украинская правда
Темы: Славянсквиборы


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