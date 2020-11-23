В Славянске мэром города переизбрали "оппоблоковца"

Славянская ТИК объявила результаты выборов мэра города - победителем стал действующий глава города представитель "Оппозиционного блока" Вадим Лях.

Источник: общественное движение "ЧЕСНО"

Дословно: "Славянская ТИК объявила победителем второго тура выборов действующего мэра Вадима Ляха с результатом 60,87%.

Полные результаты выборов:

Вадим Лях ("Оппозиционный блок") - 16811 голосов.

Павел Придворов (ОПЗЖ) - 10415 голосов".

Детали: Отмечается, что приняли участие в голосовании - 27 617 избирателей. При этом общее количество избирателей, включенных в реестр - 85272.

Недействительные бюллетени - 391.