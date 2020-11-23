Хворого кримського активіста утримують у камері з пацюками й тарганами
Стан здоров'я українського політв’язня, кримського активіста Олега Приходька, якого незаконно утримують у слідчому ізоляторі №1 в Ростов-на-Дону, критично погіршився.
Джерело: омбудсмен Людмила Денісова у Facebook
Пряма мова: "Нашому співгромадянину, який має хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, сечостатевої системи, а також глибоке стійке двостороннє порушення слуху та зору, керівництво СІЗО не забезпечує право на отримання належної медичної допомоги, що передбачено пунктом 22 Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями від 30.08.1955, схвалених Економічною і Соціальною радою ООН".
Деталі: Через різке зниження слуху Приходько позбавлений права на справедливий суд та ефективний засіб юридичного захисту, а неодноразові звернення його адвоката до суду з клопотанням про проведення кваліфікованого медичного обстеження та лікування залишилися без уваги.
Крім того, кримського активіста утримують у погано освітленій камері, без належної вентиляції, з недотриманням норми санітарної площі на одну особу та у повній антисанітарії – наявні щури, таргани та комахи.
Такі факти порушення прав прирівнюються до катувань і нелюдського поводження та становлять пряму загрозу життю й здоров’ю Приходька.
Денісова звернулася до російської колеги Тетяни Москалькової з проханням вжити невідкладних заходів для відновлення прав громадянина України Приходька.
Омбудсмен висловила переконання, що спільні дії міжнародної спільноти, дипломатичного корпусу України та інших дипломатичних представництв іноземних держав, направлені на захист прав усіх громадян України, які незаконно утримуються країною-агресором, зможуть наблизити день їхнього звільнення.
Передісторія:
- Окупанти затримали Олега Приходька 10 жовтня 2019 року. Російська ФСБ звинуватила його в підготовці до терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин.
- Раніше співробітники кримського главку ФСБ під час обшуку у Приходька вилучали у нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски.
- Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України.
- 16 січня 2020 року стало відомо, що Приходьку висунули нове звинувачення в "незаконному придбанні, передачі, збуті, зберіганні, перевезенні або носінні вибухових речовин або вибухових пристроїв".
- Також Приходьку висунули ще один епізод звинувачення - планування вибуху в будівлі генерального консульства Росії у Львові.