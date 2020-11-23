Хворого кримського активіста утримують у камері з пацюками й тарганами

Стан здоров'я українського політв’язня, кримського активіста Олега Приходька, якого незаконно утримують у слідчому ізоляторі №1 в Ростов-на-Дону, критично погіршився.

Джерело: омбудсмен Людмила Денісова у Facebook

Пряма мова: "Нашому співгромадянину, який має хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, сечостатевої системи, а також глибоке стійке двостороннє порушення слуху та зору, керівництво СІЗО не забезпечує право на отримання належної медичної допомоги, що передбачено пунктом 22 Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями від 30.08.1955, схвалених Економічною і Соціальною радою ООН".

Деталі: Через різке зниження слуху Приходько позбавлений права на справедливий суд та ефективний засіб юридичного захисту, а неодноразові звернення його адвоката до суду з клопотанням про проведення кваліфікованого медичного обстеження та лікування залишилися без уваги.

Крім того, кримського активіста утримують у погано освітленій камері, без належної вентиляції, з недотриманням норми санітарної площі на одну особу та у повній антисанітарії – наявні щури, таргани та комахи.

Такі факти порушення прав прирівнюються до катувань і нелюдського поводження та становлять пряму загрозу життю й здоров’ю Приходька.

Денісова звернулася до російської колеги Тетяни Москалькової з проханням вжити невідкладних заходів для відновлення прав громадянина України Приходька.

Омбудсмен висловила переконання, що спільні дії міжнародної спільноти, дипломатичного корпусу України та інших дипломатичних представництв іноземних держав, направлені на захист прав усіх громадян України, які незаконно утримуються країною-агресором, зможуть наблизити день їхнього звільнення.

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