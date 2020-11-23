Больного крымского активиста содержат в камере с крысами и тараканами
Состояние здоровья украинского политзаключенного, крымского активиста Олега Приходько, которого незаконно удерживают в следственном изоляторе №1 в Ростов-на-Дону, критически ухудшилось.
Источник: омбудсмен Людмила Денисова в Facebook
Прямая речь: "Нашему соотечественнику, который имеет хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, а также глубокое стойкое двустороннее нарушение слуха и зрения, руководство СИЗО не обеспечивает право на получение надлежащей медицинской помощи, что предусмотрено пунктом 22 Минимальных стандартных правил обращения с узниками от 30.08.1955, одобренных Экономическим и Социальным советом ООН".
Детали: Из-за резкого снижения слуха Приходько лишен права на справедливый суд и эффективное средство правовой защиты, а неоднократные обращения его адвоката в суд с ходатайством о проведении квалифицированного медицинского обследования и лечения остались без внимания.
Кроме того, крымский активист содержится в плохо освещенной камере, без надлежащей вентиляции, с несоблюдением нормы санитарной площади на одного человека и в полной антисанитарии - имеются крысы, тараканы и насекомые.
Такие факты нарушения прав приравниваются к пыткам и бесчеловечному обращению и представляют прямую угрозу жизни и здоровью Приходько.
Денисова обратилась к российской коллеги Татьяне Москальковой с просьбой принять безотлагательные меры для восстановления прав гражданина Украины Приходько.
Омбудсмен выразила убеждение, что совместные действия международного сообщества, дипломатического корпуса Украины и других дипломатических представительств иностранных государств, направленные на защиту прав всех граждан Украины, которые незаконно удерживаются страной-агрессором, смогут приблизить день их освобождения.
Предыстория:
- Оккупанты задержали Олега Приходько 10 октября 2019 года. Российская ФСБ обвинила его в подготовке к террористическому акту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.
- Ранее сотрудники крымского главка ФСБ при обыске у Приходько изымали у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски.
- После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины.
- 16 января 2020 года стало известно, что Приходько выдвинули новое обвинение в "незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств".
- Также Приходько выдвинули еще один эпизод обвинения – планирование взрыва в здании генерального консульства России во Львове.