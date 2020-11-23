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"Слуга народу" програв вибори чинному меру Ужгорода

Понеділок, 23 листопада 2020, 11:35

За результатами місцевих виборів, мером Ужгорода став чинний глава міста самовисуванець Богдан Андріїв.

Джерело: місцеве видання mukachevo.net

Дослівно: "Згідно результатів голосування офіційно переможцем "другого туру" виборів Ужгородського міського голови визнано чинного міського голову, кандидада-самовисуванця Богдана Андріїва".

Деталі: Згідно з даними протоколу, що є в розпорядженні ОПОРИ, кандидат набрав - 12 869 голосів - 51,1%.

Кандидат від партії "Слуга народу" Віктор Щадей отримав - 11 452 - 45,5%

Відзначається, що це 1417 голосів різниці.

Українська правда
Теми: УжгородвибориСлуга народу


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