"Слуга народу" програв вибори чинному меру Ужгорода
За результатами місцевих виборів, мером Ужгорода став чинний глава міста самовисуванець Богдан Андріїв.
Джерело: місцеве видання mukachevo.net
Дослівно: "Згідно результатів голосування офіційно переможцем "другого туру" виборів Ужгородського міського голови визнано чинного міського голову, кандидада-самовисуванця Богдана Андріїва".
Деталі: Згідно з даними протоколу, що є в розпорядженні ОПОРИ, кандидат набрав - 12 869 голосів - 51,1%.
Кандидат від партії "Слуга народу" Віктор Щадей отримав - 11 452 - 45,5%
Відзначається, що це 1417 голосів різниці.
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