"Слуга народу" програв вибори чинному меру Ужгорода

За результатами місцевих виборів, мером Ужгорода став чинний глава міста самовисуванець Богдан Андріїв.

Джерело: місцеве видання mukachevo.net

Дослівно: "Згідно результатів голосування офіційно переможцем "другого туру" виборів Ужгородського міського голови визнано чинного міського голову, кандидада-самовисуванця Богдана Андріїва".

Деталі: Згідно з даними протоколу, що є в розпорядженні ОПОРИ, кандидат набрав - 12 869 голосів - 51,1%.

Кандидат від партії "Слуга народу" Віктор Щадей отримав - 11 452 - 45,5%

Відзначається, що це 1417 голосів різниці.