"Слуга народа" проиграл выборы действующему мэру Ужгорода
Понедельник, 23 ноября 2020, 11:35
По результатам местных выборов, мэром Ужгорода стал действующий глава города самовыдвиженец Богдан Андреев.
Источник: местное издание mukachevo.net
Дословно: "Согласно результатам голосования официально победителем "второго тура" выборов Ужгородского городского головы признано действующего мэра, кандидада-самовыдвиженца Богдана Андриева".
Детали: Согласно данным протокола, в распоряжении ОПОРЫ, кандидат набрал - 12 869 голосов - 51,1%.
Кандидат от партии "Слуга народа" Виктор Щадей получил - 11 452 - 45,5%
Отмечается, что это 1417 голосов разницы.
Украинская правда