"Слуга народа" проиграл выборы действующему мэру Ужгорода

По результатам местных выборов, мэром Ужгорода стал действующий глава города самовыдвиженец Богдан Андреев.

Источник: местное издание mukachevo.net

Дословно: "Согласно результатам голосования официально победителем "второго тура" выборов Ужгородского городского головы признано действующего мэра, кандидада-самовыдвиженца Богдана Андриева".

Детали: Согласно данным протокола, в распоряжении ОПОРЫ, кандидат набрал - 12 869 голосов - 51,1%.

Кандидат от партии "Слуга народа" Виктор Щадей получил - 11 452 - 45,5%

Отмечается, что это 1417 голосов разницы.

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