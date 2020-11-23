Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"Слуга народа" проиграл выборы действующему мэру Ужгорода

Понедельник, 23 ноября 2020, 11:35

По результатам местных выборов, мэром Ужгорода стал действующий глава города самовыдвиженец Богдан Андреев.

Источник: местное издание mukachevo.net

Дословно: "Согласно результатам голосования официально победителем "второго тура" выборов Ужгородского городского головы признано действующего мэра, кандидада-самовыдвиженца Богдана Андриева".

Детали: Согласно данным протокола, в распоряжении ОПОРЫ, кандидат набрал - 12 869 голосов - 51,1%.

Кандидат от партии "Слуга народа" Виктор Щадей получил - 11 452 - 45,5%

Отмечается, что это 1417 голосов разницы.

Украинская правда
Темы: УжгородвиборыСлуга народа


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоИзвестный белорусский музыкант уехал в Украину

Украина поднялась на 20 позиций в международном рейтинге качества дорог

Филатов победил на выборах мэра Днепра

Зеленский радуется, что новый карантин сдерживает эпидемию

Полиция Киева выписала первые штрафы на людей без масок

видеоЗеленский оправился от коронавируса

Все новости...
Ужгород
В Ужгороде распространяется COVID-19 из-за "заигрываний" местной власти – Закарпатская ОГА
Накануне выборов мэра в Ужгороде СБУ разоблачила схему подкупа избирателей
Русинская карта. Как мы искали руку Москвы и сепаратистов на Закарпатье – репортаж из Ужгорода
Последние новости
17:44
В Украине составят рейтинг тюрем
17:43
Гривня на закрытии межбанка ослабла
17:39
Топ-менеджеры Укроборонпрома во второй раз проходят полиграф
17:34
"ЕС" ответила Садовому по поводу "узурпации власти"
17:08
В Кабмине еще нет решения о продлении карантина выходного дня - СМИ
16:55
РосЗМИ написали о задержании украинского экс-депутата, МИД проверяет
16:52
Ученые рассчитали, что тестирование 75% города каждые 3 дня может "убить" коронавирус за 6 недель
16:52
Российский суд отказался рассматривать иск Навального к Пескову
16:48
Налоговики разоблачили мошенническую схему на рынке ценных бумаг на 21 миллион
16:45
Украина хочет привлечь 300 млн долларов от МБРР на преодоление последствий COVID
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!