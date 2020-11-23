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Коронавірус у Києві: рекордна кількість людей потрапила до лікарень

Понеділок, 23 листопада 2020, 12:08
Ельдар Сарахман, УП

На коронавірус у Києві за минулу добу захворіли ще 1212 киян, 20 людей померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу

Пряма мова: "Ситуація із розповсюдженням вірусу залишається складною. За минулу добу в Києві виявили ще 1 212 хворих. Померли 20 людей. Усього коронавірус забрав життя 1 143 киян. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 60 218".

Деталі: Серед тих, хто захворіли минулої доби: 721 жінка віком від 19 до 94 років і 29 дівчаток від семи місяців до 17 років. А також 435 чоловіків віком від 19 до 92 рокiв і 27 хлопчиків від одного місяця до 17 років. Захворіли, зокрема, і 44 медика.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 376, Дніпровському – 283 та в Дарницькому районі – 215 випадків.

За словами Кличка, вперше в столиці така кількість госпіталізованих.

До лікарень столиці минулої доби потрапили 112 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

 

Одужали в столиці за добу двоє людей. Усього коронавірус подолали 20 744 мешканця Києва.

За словами Кличка, на 23 листопада в стаціонарах медзакладів міста лікуються 2069 хворих на коронавірус. Із них 26 дітей. У важкому стані перебувають 827 пацієнтів. Кисневу підтримку отримують 1092 людей. Під апаратами ШВЛ – 30 хворих.

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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