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Коронавирус в Киеве: рекордное количество попало в больницы

Понедельник, 23 ноября 2020, 11:08
Коронавирус в Киеве: рекордное количество попало в больницы
Эльдар Сарахман, УП

Коронавирусом в Киеве за минувшие сутки заболели еще 1212 киевлян, 20 человек умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга

Прямая речь: "Ситуация с распространением вируса остается сложной. За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 1212 больных. Умерли 20 человек. Всего коронавирус унес жизни 1143 киевлян. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 60 218".

Детали: Среди заболевших за прошедшие сутки: 721 женщина в возрасте от 19 до 94 лет и 29 девочек от семи месяцев до 17 лет. А также 435 мужчин в возрасте от 19 до 92 лет и 27 мальчиков от одного месяца до 17 лет. Заболели в том числе и 44 медика.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 376, Днепровском - 283 и в Дарницком районе - 215 случаев.

По словам Кличко, впервые в столице такое количество госпитализированных.

В больницы столицы за прошедшие сутки попали 112 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

 

Выздоровели в столице за сутки два человека. Всего коронавирус преодолели 20 744 жителя Киева.

По словам Кличко, на 23 ноября в стационарах медучреждений города лечатся 2069 больных коронавирусом. Из них 26 детей. В тяжелом состоянии находятся 827 пациентов. Кислородную поддержку получают 1092 человек. Под аппаратами ИВЛ - 30 больных.

Украинская правда

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Темы: Киевкоронавирус
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