У Рівному перемогу на виборах вибив кандидат від "ЄС"
Понеділок, 23 листопада 2020, 12:29
У Рівному перемогу у другому турі виборів мера здобуває кандидат від "ЄС" Олександр Третяк.
Джерело: Суспільне
Деталі: Згідно із підрахунком усіх протоколів у міській ТВК, більшість набирає кандидат від "ЄС" Олександр Третяк (50,25%), у його суперника Віктора Шакирзяна із партії "Рівне разом" – 47,70%".
У голосах: Третяк – 27 451, Шакирзян – 26 057.
Зіпсованими назвали 2,02% бюлетенів, тобто 1106 штук.
Попередній мер Володимир Хомко став депутатом Рівненської міської ради.
Передісторія:
- У першому турі виборів у Рівному Шакирзян був на першому місці із 19,84% підтримки, Третяк був на другому місці із 16,93%.