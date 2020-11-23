У Рівному перемогу на виборах вибив кандидат від "ЄС"

У Рівному перемогу у другому турі виборів мера здобуває кандидат від "ЄС" Олександр Третяк.

Джерело: Суспільне

Деталі: Згідно із підрахунком усіх протоколів у міській ТВК, більшість набирає кандидат від "ЄС" Олександр Третяк (50,25%), у його суперника Віктора Шакирзяна із партії "Рівне разом" – 47,70%".

У голосах: Третяк – 27 451, Шакирзян – 26 057.

Зіпсованими назвали 2,02% бюлетенів, тобто 1106 штук.

Попередній мер Володимир Хомко став депутатом Рівненської міської ради.

Передісторія: