В Ровно победу на выборах выбил кандидат от "ЕС"
Понедельник, 23 ноября 2020, 11:29
В Ровно победу во втором туре выборов мэра получает кандидат от "ЕС" Александр Третьяк.
Источник: "Суспильне"
Детали: Согласно подсчету всех протоколов в городской ТИК, большинство набирает кандидат от "ЕС" Александр Третьяк (50,25%), у его соперника Виктора Шакирзяна из партии "Ровно вместе" - 47,70%.
В голосах: Третьяк - 27451, Шакирзян - 26057.
Испорченными назвали 2,02% бюллетеней, то есть 1106 штук.
Предыдущий мэр Владимир Хомко стал депутатом Ровенского городского совета.
Предыстория:
- В первом туре выборов в Киеве Шакирзян был на первом месте с 19,84% поддержки, Третьяк был на втором месте с 16,93%.