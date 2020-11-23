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В Ровно победу на выборах выбил кандидат от "ЕС"

Понедельник, 23 ноября 2020, 11:29
В Ровно победу на выборах выбил кандидат от ЕС

В Ровно победу во втором туре выборов мэра получает кандидат от "ЕС" Александр Третьяк.

Источник: "Суспильне"

Детали: Согласно подсчету всех протоколов в городской ТИК, большинство набирает кандидат от "ЕС" Александр Третьяк (50,25%), у его соперника Виктора Шакирзяна из партии "Ровно вместе" - 47,70%.

В голосах: Третьяк - 27451, Шакирзян - 26057.

Испорченными назвали 2,02% бюллетеней, то есть 1106 штук.

Предыдущий мэр Владимир Хомко стал депутатом Ровенского городского совета.

Предыстория:

  • В первом туре выборов в Киеве Шакирзян был на первом месте с 19,84% поддержки, Третьяк был на втором месте с 16,93%.

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Темы: ЕСместная властьвиборы
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