"Слуги народу" на місцевих виборах були у перших трійках у 16 областях – "Рейтинг"

На місцевих виборах умовний бар’єр у 5% подолали п’ять парламентських партій, які разом отримали 51% підтримки, партія "Слуга народу" зайняла 1-3 місця у 16 областях.

Джерело: "Рейтинг" із посиланням на дані територіальних виборчих комісій та свій моніторинг за вересень-жовтень

Деталі: Згідно агрегованого рейтингу партій на місцевих виборах, умовний 5% бар’єр подолали "Слуга народу" (14,5%), "Європейська солідарність" (13,7%), "Опозиційна платформа – За життя" (12,5%), "За майбутнє" (8,6%) та "Батьківщина" (8,5%). Відсотки розраховані від загальної кількості голосів виборців, які підтримали партії.

"Наш край" загалом підтримали 3,9%, ВО "Свобода" – 3,3%, Радикальну партію Ляшка – 2,4%, партію "Сила і честь" – 2,4%, "УДАР Віталія Кличка" – 2,0%, партію "Пропозиція" – 2,2%, "Голос" – 1,7%, партію Шарія – 1,4%, "Перемога Пальчевського" – 0,8%.

Сумарний рейтинг інших (переважно місцевих) партій становить близько 22%.

Сукупна підтримка п’яти парламентських партій на цих виборах становила 51% (на виборах до Верховної ради 2019 року вони отримали 78%).

В областях, де не були представлені потужні місцеві партії, парламентські партії отримали значно більшу підтримку на місцевих виборах.

Партія "Слуга народу" зайняла лідерські позиції (1-3 місця) у Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Президентська партія трохи втратила підтримку в порівнянні з останніми опитування "Рейтингу", соціологи пояснюють відхилення зміщенням явки у бік західних областей та низькою участю молоді в голооуванні 25 жовтня.

"Опозиційна платформа – За життя" отримала високі результати в регіонах півдня та сходу, а також у Сумській області.

"Європейська солідарність" зайняла вищі сходинки рейтингу в регіонах Галичини, Житомирській, Київській, Рівненській, Чернівецькій областях та Києві.

Партія "За майбутнє" зафіксувала лідерські позиції на Волині, а також в Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській та Полтавській областях.

"Батьківщина" отримала високі результати в Кіровоградській, Івано-Франківській, на Закарпатті, Полтавській та Чернівецькій областях.

Партія "Наш край" зайняла високі позиції в Луганській, Житомирській, Чернігівській та Миколаївській областях, ВО "Свобода" – в Івано-Франківській та Тернопільській, Радикальна партія Ляшка – Чернігівській, "УДАР" – у Києві, "Пропозиція" – у Дніпропетровській.

Місцеві партії стали переможцями у Вінницькій ("Українська стратегія Гройсмана"), Закарпатській ("Рідне Закарпаття"), Полтавській ("Довіра"), Харківській ("Блок Кернеса – Успішний Харків!"), Хмельницькій ("Команда Симчишина"), Черкаській (ВО "Черкащани") та Чернігівській ("Рідний дім") областях.

Також на лідерських позиціях – у Херсонській ("Нам тут жити!"), Хмельницькій ("За конкретні справи") та Чернівецькій ("Єдина Альтернатива") областях.

Довідка: Агрегований рейтинг партій на місцевих виборах – це сума результатів партій на виборах в обласні ради, у Києві – в міську раду, в Донецькій та Луганській областях – у районні ради.