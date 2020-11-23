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"Слуги народа" на местных выборах были в первых тройках в 16 областях – "Рейтинг"

Понедельник, 23 ноября 2020, 11:29
Слуги народа на местных выборах были в первых тройках в 16 областях – Рейтинг
ratinggroup.ua

На местных выборах условный барьер в 5% преодолели пять парламентских партий, которые вместе получили 51% поддержки, партия "Слуга народа" заняла 1-3 места в 16 областях.

Источник: "Рейтинг" со ссылкой на данные территориальных избирательных комиссий и свой мониторинг за сентябрь-октябрь

Детали: Согласно с агрегированным рейтингом партий на местных выборах, условный 5% барьер преодолели "Слуга народа" (14,5%), "Европейская солидарность" (13,7%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (12,5 %), "За майбутнє" ("За будущее" – 8,6%) и "Батькивщина" (8,5%). Проценты рассчитаны от общего количества голосов избирателей, поддержавших партии.

"Наш край" в целом поддержали 3,9%, ВО "Свобода" - 3,3%, Радикальная партия Ляшко – 2,4%, партию "Сила и честь" – 2,4%, "УДАР Виталия Кличко" – 2.0%, партию "Пропозиція" – 2,2%, "Голос" – 1,7%, партию Шария – 1,4%, "Перемога Пальчевського" – 0,8%.

Суммарный рейтинг других (преимущественно местных) партий составляет порядка 22%.

 

Совокупная поддержка пяти парламентских партий на этих выборах составила 51% (на выборах в Верховную Раду 2019 года они получили 78%).

В областях, где были представлены мощные местные партии, парламентские партии получили гораздо большую поддержку на местных выборах.

Партия "Слуга народа" заняла лидирующие позиции (1-3 места) в Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Президентская партия немного потеряла поддержку по сравнению с последними опросами "Рейтинга", социологи объясняют расхождение смещением явки в сторону западных областей и низким участием молодежи в голосовании 25 октября.

 

"Оппозиционная платформа – За жизнь" получила высокие результаты в регионах юга и востока, а также в Сумской области.

"Европейская солидарность" заняла высшие строчки рейтинга в регионах Галичины, Житомирской, Киевской, Ровенской, Черновицкой областях и Киеве.

Партия "За будущее" зафиксировала лидерские позиции на Волыни, а также в Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Полтавской областях.

"Батькивщина" получила высокие результаты в Кировоградской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Полтавской и Черновицкой областях.

Партия "Наш край" заняла высокие позиции в Луганской, Житомирской, Черниговской и Николаевской областях, ВО "Свобода" – в Ивано-Франковской и Тернопольской, Радикальная партия Ляшко – Черниговской, "УДАР" – в Киеве, "Пропозиція" – в Днепропетровской.

Местные партии стали победителями в Винницкой ("Украинская стратегия Гройсмана"), Закарпатской ("Родное Закарпатье"), Полтавской ("Довіра"), Харьковской ("Блок Кернеса - Успешный Харьков"), Хмельницкой ("Команда Симчишина"), Черкасской (ВО "Черкасчане") и Черниговской ("Родной дом") областях. 

Также на лидерских позициях – в Херсонской области ("Нам здесь жить!"), Хмельницкой ("За конкретные дела") и Черновицкой ("Единая Альтернатива") областях.

Справка: Агрегированный рейтинг партий на местных выборах – это сумма результатов партий на выборах в областные советы, в Киеве – в городской совет, в Донецкой и Луганской областях – в районные советы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: социологиявиборыСлуга народа
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