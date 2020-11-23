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Половину України накриє дощ і мокрий сніг

Понеділок, 23 листопада 2020, 12:38
Фото zik.ua

У найближчу добу в Україні очікується прохолодна погода, на Заході, Півночі, Сході та в частині центральних областей – мокрий сніг.

Джерело: синоптик Наталя Діденко у Facebook, Укргідрометцентр  

Пряма мова Діденко: "На Півночі, Сході, у центральній частині, в Приазов'ї та в Криму підвищена вологість провокуватиме опади, під час яких буде незатишно. Переважатиме дощ, на Сході – з мокрим снігом. На значній частині території Півдня та Заходу України – без істотних опадів". 

 

Деталі: 24 листопада вночі від -1 до +1, вдень від +5+7 на Заході до +1+3 на Сході. Вітер північно-західний поривчастий, місцями сильний.

У Києві у вівторок переважно хмарно, місцями можливий невеликий дощ. Вночі +1+3 градуси, вдень +4+6 градусів. Вітер північно-західний, 12-14 м/с.

Українська правда
Теми: погода


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