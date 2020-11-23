Половину Украины накроет дождь и мокрый снег

В ближайшие сутки в Украине ожидается прохладная погода, на Западе, Севере, Востоке и в части центральных областей – мокрый снег.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, Укргидрометцентр

Прямая речь Диденко: "На Севере, Востоке, в центральной части, в Приазовье и в Крыму повышенная влажность будет провоцировать осадки, во время которых будет неуютно. Будет преобладать дождь, на востоке – с мокрым снегом. На значительной части территории Юга и Запада Украины – без существенных осадков".

Детали: 24 ноября ночью от -1 до +1, днем ​​от +5+7 на Западе до +1+3 на Востоке. Ветер северо-западный порывистый, местами сильный.

В Киеве во вторник преимущественно облачно, местами возможен небольшой дождь. Ночью +1+3 градуса, днем ​​+4+6 градусов. Ветер северо-западный, 12-14 м/с.