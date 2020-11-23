Окупанти в Євпаторії придумали новий спосіб економії води

В окупованій Євпаторії з 26 листопада до кінця грудня 2020 року не буде гарячої води з метою її економії.

Джерело: глава компанії ГУП "Вода Криму" Володимир Баженов, російське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "До кінця грудня цього року з метою економії водного ресурсу приймається рішення про припинення в місті подачі гарячої води так, як це було зроблено в Сімферополі з 24 вересня".

Деталі: За словами Баженова, рішення про відключення гарячої води в Євпаторії вступить в силу 26 листопада.

З 16 листопада в Євпаторії почали знижувати тиск води ночами.

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