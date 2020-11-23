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Окупанти в Євпаторії придумали новий спосіб економії води

Понеділок, 23 листопада 2020, 11:56
Окупанти в Євпаторії придумали новий спосіб економії води

В окупованій Євпаторії з 26 листопада до кінця грудня 2020 року не буде гарячої води з метою її економії.

Джерело: глава компанії ГУП "Вода Криму" Володимир Баженов, російське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "До кінця грудня цього року з метою економії водного ресурсу приймається рішення про припинення в місті подачі гарячої води так, як це було зроблено в Сімферополі з 24 вересня".

Деталі: За словами Баженова, рішення про відключення гарячої води в Євпаторії вступить в силу 26 листопада.

З 16 листопада в Євпаторії почали знижувати тиск води ночами.

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Передісторія:

  • Українська влада неодноразово заявляла, що водопостачання анексованого Криму буде відновлено лише після деокупації півострова.
  • Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.
  • Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку й підземних джерел. Кримчан закликають економити воду.
  • За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові.

"Українська правда" в Threads

Теми: водаКримокупаціяРосія
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