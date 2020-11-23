Оккупанты в Евпатории придумали новый способ экономии воды

В оккупированной Евпатории с 26 ноября до конца декабря 2020 года не будет горячей воды с целью ее экономии.

Источник: глава компании-поставщика ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов, российское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "До конца декабря этого года с целью экономии водного ресурса принимается решение о прекращении в городе подачи горячей воды так, как это было сделано в Симферополе с 24 сентября".

Детали: По словам Баженова, решение об отключение горячей воды в Евпатории вступит в силу 26 ноября.

С 16 ноября в Евпатории начали снижать давление воды по ночам.

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