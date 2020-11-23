Тимошенко поставила місцевій владі 5 першочергових завдань

Лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко каже, що її політсила "посіла друге місце за кількістю депутатів по всій країні, поступившись лише "слугам народу" та визначила перші пріоритетні завдання для своїх депутатів усіх рівнів.

Джерело: Тимошенко на пресконференції 23 листопада

Пряма мова: "Нам потрібно з вами негайно консолідувати всі зусилля місцевих громад і започаткувати нову стратегію, яка відповідає національним інтересам. Хотіла би зараз чітко поставити 5 пріоритетів, які потрібно зробити за перший місяць роботи нових рад усіх рівнів".

Деталі: Перше, за словами Тимошенко потрібно негайно вивчити ситуацію в усіх лікарнях і лабораторіях, які можуть надавати послуги з діагностики та лікування коронавірусу. Зрозуміти, чого не вистачає, щоб надавати допомогу людям, і сформувати перелік невідкладних дій.

Політик просить, щоб на перших засіданнях рад було прийнято спеціальні постанови із зверненням до президента, уряду, до більшості у ВР про необхідність створення фінансового фонду протидії ковіду в держбюджеті на наступний рік.

Друге: негайно проаналізувати ситуацію з тим, у якому стані знаходяться малі і середні підприємці на місцях, яка допомога їм потрібна. Другою постановою місцевих рад, на думку Тимошенко має бути заклик застосувати невідкладні дії, щоб допомогти бізнесу пережити цей складний період.

Третє - глибоке вивчення ситуації стосовно всіх руйнівних аспектів відносно освіти в Україні.

Четверте - зупинка розпродажу сільськогосподарської землі. Тимошенко закликає вимагати від президента України скасувати свій підпис під законом про ринок землі.

П’яте - вивчити екологічний стан територій, на яких розташовані громаді, створити повний перелік загроз та дій, які треба вжити для їх мінімізації.