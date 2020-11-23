Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Тимошенко поставила місцевій владі 5 першочергових завдань

Понеділок, 23 листопада 2020, 12:09
Тимошенко поставила місцевій владі 5 першочергових завдань

Лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко каже, що її політсила "посіла друге місце за кількістю депутатів по всій країні, поступившись лише "слугам народу" та визначила перші пріоритетні завдання для своїх депутатів усіх рівнів.

Джерело: Тимошенко на пресконференції 23 листопада

Пряма мова: "Нам потрібно з вами негайно консолідувати всі зусилля місцевих громад і започаткувати нову стратегію, яка відповідає національним інтересам. Хотіла би зараз чітко поставити 5 пріоритетів, які потрібно зробити за перший місяць роботи нових рад усіх рівнів".

Деталі: Перше, за словами Тимошенко потрібно негайно вивчити ситуацію в усіх лікарнях і лабораторіях, які можуть надавати послуги з діагностики та лікування коронавірусу. Зрозуміти, чого не вистачає, щоб надавати допомогу людям, і сформувати перелік невідкладних дій.

Політик просить, щоб на перших засіданнях рад було прийнято спеціальні постанови із зверненням до президента, уряду, до більшості у ВР про необхідність створення фінансового фонду протидії ковіду в держбюджеті на наступний рік.

Друге: негайно проаналізувати ситуацію з тим, у якому стані знаходяться малі і середні підприємці на місцях, яка допомога їм потрібна. Другою постановою місцевих рад, на думку Тимошенко має бути заклик застосувати невідкладні дії, щоб допомогти бізнесу пережити цей складний період.

Третє - глибоке вивчення ситуації стосовно всіх руйнівних аспектів відносно освіти в Україні.

Четверте - зупинка розпродажу сільськогосподарської землі. Тимошенко закликає вимагати від президента України скасувати свій підпис під законом про ринок землі.

П’яте - вивчити екологічний стан територій, на яких розташовані громаді, створити повний перелік загроз та дій, які треба вжити для їх мінімізації.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: місцева владаБатьківщинаТимошенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

Усі новини...
місцева влада
САП просить збільшити заставу голові Тернопільської облради і відсторонити його
Зеленський і РНБО дали місяць, щоб місцева влада навела лад з укриттями
"Поява Дмитра Коцюбайла все зрушила з місця". Чи буде в України пантеон героїв на Аскольдовій могилі
Останні новини
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
Усі новини...
Реклама: