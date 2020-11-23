Тимошенко поставила местной власти 5 первоочередных задач

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко говорит, что ее политсила "заняла второе место по количеству депутатов по всей стране, уступив только "слугам народа". Политик определила первые приоритетные задачи для своих депутатов всех уровней.

Источник: Тимошенко на пресс-конференции 23 ноября

Прямая речь: "Нам нужно с вами немедленно консолидировать все усилия местных общин и начать новую стратегию, которая соответствует национальным интересам. Хотела бы сейчас четко поставить 5 приоритетов, которые нужно сделать за первый месяц работы новых советов всех уровней".

Детали: Первое, по словам Тимошенко нужно немедленно изучить ситуацию во всех больницах и лабораториях, которые могут предоставлять услуги по диагностике и лечению коронавируса. Понять, чего не хватает, чтобы оказывать помощь людям, и сформировать перечень неотложных действий.

Политик просит, чтобы на первых заседаниях советов было принято специальные постановление с обращением к президенту, правительству, к большинству в ВР о необходимости создания финансового фонда противодействия ковиду в госбюджете на следующий год.

Второе: немедленно проанализировать ситуацию с тем, в каком состоянии находятся малые и средние предприниматели на местах, какая помощь им нужна. Вторым постановлением местных советов, по мнению Тимошенко, должен быть призыв применить неотложные действия, чтобы помочь бизнесу пережить этот сложный период.

Третье - глубокое изучение ситуации относительно всех разрушительных аспектов относительно образования в Украине.

Четвертое - остановка распродажи сельскохозяйственной земли. Тимошенко призывает требовать от президента Украины отменить свою подпись под законом о рынке земли.

Пятое - изучить экологическое состояние территорий, на которых расположены общины, создать полный перечень угроз и действий, которые нужно предпринять для их минимизации.