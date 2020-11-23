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"Слуга народу" визнав поразку на виборах мера Полтави

Понеділок, 23 листопада 2020, 13:17
Слуга народу визнав поразку на виборах мера Полтави

Кандидат від "Слуги народу" Сергія Іващенко визнав свою поразку на виборах мера Полтави і перемогу кандидата від "За майбутнє" Олександра Мамая.

Джерело: Facebook-сторінка Іващенка і Мамая

Пряма мова Іващенко: "Дякую кожному з 28 тисяч полтавців, які проголосували за Зміни в Полтаві. Ви – справжні відповідальні громадяни!

31 тисяча полтавців, які прийшли до дільниць по різних причинах, обрали собі свого мера. І нам з цим жити… якийсь час. І цей вибір також потрібно поважати.

Сьогодні ми не виграли. Не виграли через розгалужену і доведену систему підкупу, цинічний підвоз та обман виборців…"

Деталі: Мамай повідомив про свою перемогу. Він відзначив, що випередив суперника на 5,62% (3357 голосів).

Кандидат від "За майбутнє" повідомив, що набрав 52.81% (31564 голосів виборців), а його опонент - Іващенко 47.19 % (28207 голосів).

Українська правда
Теми: Слуга народуПолтава
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