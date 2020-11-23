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"Слуга народа" признал поражение на выборах мэра Полтавы

Понедельник, 23 ноября 2020, 13:17
Слуга народа признал поражение на выборах мэра Полтавы

Кандидат от "Слуги народа" Сергея Иващенко признал свое поражение на выборах мэра Полтавы и победу кандидата от "За будущее" Александра Мамая.

Источник: Facebook-страница Иващенко и Мамая

Прямая речь Иващенко: "Благодарю каждого из 28 000 полтавчан, которые проголосовали за изменения в Полтаве. Вы - настоящие ответственные граждане!

31000 полтавчан, которые пришли на участки по разным причинам, выбрали себе своего мэра. И нам с этим жить... некоторое время. И этот выбор также нужно уважать.

Сегодня мы не выиграли. Не выиграли через разветвленную и доказанную систему подкупа, циничный подвоз и обман избирателей..."

Детали: Мамай сообщил о своей победе. Он отметил, что опередил соперника на 5,62% (3357 голосов).

Кандидат от "За будущее" сообщил, что набрал 52.81% (31564 голосов избирателей), а его оппонент - Иващенко 47.19% (28207 голосов).

Украинская правда

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Темы: Слуга народаПолтава
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