В київському гіпермаркеті у шахті ліфта загинув вантажник

Під час локдауну у неділю у Києві в одному із гіпермаркетів Святошинського району обірвався ліфт, внаслідок чого загинув вантажник.

Джерело: повідомлення "Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва" у Facebook, співрозмовник УП в поліції Києва

Дослівно: "В одному із гіпермаркетів Святошинського району обірвався ліфт, що призвело до загибелі людини - 52-річного вантажника торгівельного центру.

Кабіна ліфту, у якій він знаходився, пролетіла 6 метрів і впала на швидкості у шахту. Шансів вижити у такій ситуації у чоловіка було мало. Він помер до приїзду швидкої".

Деталі: В поліції Києва УП розповіли, що йдеться про магазин "Фокстрот" по вул. Чорнобильській.

Також в поліції зазначили, що чоловік оступився і впав у шахту, а обриву ліфта не було.