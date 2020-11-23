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В київському гіпермаркеті у шахті ліфта загинув вантажник

Понеділок, 23 листопада 2020, 13:44
В київському гіпермаркеті у шахті ліфта загинув вантажник

Під час локдауну у неділю у Києві в одному із гіпермаркетів Святошинського району обірвався ліфт, внаслідок чого загинув вантажник. Проте у поліції стверджують, що обриву не було.

Джерело: повідомлення "Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва" у Facebook, співрозмовник УП в поліції Києва, прокуратура Києва

Дослівно: "В одному із гіпермаркетів Святошинського району обірвався ліфт, що призвело до загибелі людини - 52-річного вантажника торгівельного центру.

Кабіна ліфту, у якій він знаходився, пролетіла 6 метрів і впала на швидкості у шахту. Шансів вижити у такій ситуації у чоловіка було мало. Він помер до приїзду швидкої".

Деталі: В поліції Києва УП розповіли, що йдеться про магазин "Фокстрот" по вул. Чорнобильській.

Також в поліції зазначили, що чоловік оступився і впав у шахту, а обриву ліфта не було.

Київська прокуратура внесла в відомості про подію до ЄРДР за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст 272 КК України (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

Українська правда

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Теми: Київнадзвичайна подія
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