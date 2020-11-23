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В киевском гипермаркете в шахте лифта погиб грузчик

Понедельник, 23 ноября 2020, 13:44
В киевском гипермаркете в шахте лифта погиб грузчик

Во время локдауну в воскресенье в Киеве в одном из гипермаркетов Святошинского района оборвался лифт, в результате чего погиб грузчик. Однако в полиции утверждают, что обрыва не было.

Источник: сообщение "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева" в Facebook, собеседник УП в полиции Киева, прокуратура Києва

Дословно: "В одном из гипермаркетов Святошинского района оборвался лифт, что привело к гибели человека - 52-летнего грузчика торгового центра.

Кабина лифта, в которой он находился, пролетела 6 метров и упала на скорости в шахту. Шансов выжить в такой ситуации у мужчины было мало.

Он скончался до приезда скорой".

Детали: В полиции Киева УП рассказали, что речь идет о магазине "Фокстрот" по ул. Чернобыльской.

Также в полиции отметили, что мужчина оступился и упал в шахту, а обрыва лифта не было.

Киевская прокуратура внесла в ведомости о происшествии в ЕРДР по предварительному правовой квалификации ч. 2 ст 272 УК Украины (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью).

Украинская правда

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Темы: Киевчрезвычайное происшествие
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