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Філатов переміг на виборах мера Дніпра

Понеділок, 23 листопада 2020, 15:07
Фото з Facebook міськради

Чинний міський голова Дніпра Борис Філатов переміг у другому турі виборів мера.

Джерело: Дніпровська міська рада  

Дослівно: "За результатами опрацювання 100% протоколів Борис Філатов набрав 80,61% голосів дніпрян, випередивши свого конкурента більше ніж у чотири рази".

Деталі: За словами секретаря міської ради Олександра Санжари, під час виборів застосовувалися брудні технології. Зокрема, на передвиборчих зустрічах з мешканцями у Філатова стріляли зеленкою з пейнтбольної рушниці, також на зустрічах були присутні люди, які перешкоджали здійсненню виборчого права.

Крім того, за 2 тижні до виборів почалося масштабне скуповування голосів виборців – через групи у Telegram і Viber пропонували до 1,5 тисячі грн за голос.

Він також додав, що найбільшим і найчастішим порушенням на виборах у другому турі було фотографування виборчого бюлетеня.   

Читайте також: Філатов проти Краснова. Як Дніпро готується до другого туру виборів

Передісторія: 

  • Другий тур виборів у Дніпрі відбувся 22 листопада. 

Українська правда
Теми: ДніпроФілатоввиборимісцева влада


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