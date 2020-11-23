Філатов переміг на виборах мера Дніпра

Чинний міський голова Дніпра Борис Філатов переміг у другому турі виборів мера.

Джерело: Дніпровська міська рада

Дослівно: "За результатами опрацювання 100% протоколів Борис Філатов набрав 80,61% голосів дніпрян, випередивши свого конкурента більше ніж у чотири рази".

Деталі: За словами секретаря міської ради Олександра Санжари, під час виборів застосовувалися брудні технології. Зокрема, на передвиборчих зустрічах з мешканцями у Філатова стріляли зеленкою з пейнтбольної рушниці, також на зустрічах були присутні люди, які перешкоджали здійсненню виборчого права.

Крім того, за 2 тижні до виборів почалося масштабне скуповування голосів виборців – через групи у Telegram і Viber пропонували до 1,5 тисячі грн за голос.

Він також додав, що найбільшим і найчастішим порушенням на виборах у другому турі було фотографування виборчого бюлетеня.

Для довідки. Суперником Філатова, якого в першому турі підтримали 46,41% дніпрян, був лідер місцевої політсили "Сила громад" Загід Краснов (13,15% голосів у першому турі).

Краснов родом з Дагестану, в Україну приїхав у 90-х роках на навчання. За словами співрозмовників УП у дніпровських політичних колах, у 90-ті його пов’язували з кришуванням металобрухтового бізнесу.

Краснов – доларовий мільйонер. В офіційних активах кандидата та його сім’ї – бізнес у сфері нерухомості, виробництва електроенергії, готельній сфері, акції "Дніпропетровського стрілочного заводу" та "Запорізького заводу залізобетонних шпал".

За Леоніда Кучми Краснов працював у комітеті боротьби з корупцією та організованою злочинністю при президентові. На виборах 2004 року очолив і фінансував дніпропетровський штаб Віктора Ющенка. У 2005 році Краснов пішов на місцеві вибори на чолі політсили Павла Лазаренка "Громада".

У міськраді партія Краснова-Лазаренка створила коаліцію з "Партією регіонів".

Під час Революції Гідності політик знову швидко зорієнтувався і фінансово підтримував Євромайдан.

Нині Краснов – депутат міськради від місцевої партії "Громадська сила".

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