Філатов переміг на виборах мера Дніпра
Чинний міський голова Дніпра Борис Філатов переміг у другому турі виборів мера.
Джерело: Дніпровська міська рада
Дослівно: "За результатами опрацювання 100% протоколів Борис Філатов набрав 80,61% голосів дніпрян, випередивши свого конкурента більше ніж у чотири рази".
Деталі: За словами секретаря міської ради Олександра Санжари, під час виборів застосовувалися брудні технології. Зокрема, на передвиборчих зустрічах з мешканцями у Філатова стріляли зеленкою з пейнтбольної рушниці, також на зустрічах були присутні люди, які перешкоджали здійсненню виборчого права.
Крім того, за 2 тижні до виборів почалося масштабне скуповування голосів виборців – через групи у Telegram і Viber пропонували до 1,5 тисячі грн за голос.
Він також додав, що найбільшим і найчастішим порушенням на виборах у другому турі було фотографування виборчого бюлетеня.
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Передісторія:
- Другий тур виборів у Дніпрі відбувся 22 листопада.