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Филатов победил на выборах мэра Днепра

Понедельник, 23 ноября 2020, 15:07
Фото с Facebook горсовета

Действующий мэр Днепра Борис Филатов победил во втором туре выборов мэра.

Источник: Днепровский городской совет

Дословно: "По результатам обработки 100% протоколов Борис Филатов набрал 80,61% голосов днепрян, опередив своего конкурента более чем в четыре раза".

Детали: По словам секретаря городского совета Александра Санжары, во время выборов применялись грязные технологии. В частности, на предвыборных встречах с жителями в Филатова стреляли зеленкой из пейнтбольного ружья, а также на встречах присутствовали люди, которые препятствовали осуществлению избирательного права.

Кроме того, за 2 недели до выборов началась масштабная скупка голосов избирателей – через группы в Telegram и Viber предлагали до 1,5 тысячи грн за голос.

Он также добавил, что самым большим и самым частым нарушением на выборах во втором туре было фотографирование избирательного бюллетеня.

Читайте также: Филатов против Краснова. Как Днепр готовится ко второму туру выборов

Предыстория:

  • Второй здесь выборов в Днепре состоялся 22 ноября.

Украинская правда
Темы: ДнепрФилатоввиборыместная власть


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