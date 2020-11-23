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Филатов победил на выборах мэра Днепра

Понедельник, 23 ноября 2020, 14:07
Филатов победил на выборах мэра Днепра
Фото с Facebook горсовета

Действующий мэр Днепра Борис Филатов победил во втором туре выборов мэра.

Источник: Днепровский городской совет

Дословно: "По результатам обработки 100% протоколов Борис Филатов набрал 80,61% голосов днепрян, опередив своего конкурента более чем в четыре раза".

Детали: По словам секретаря городского совета Александра Санжары, во время выборов применялись грязные технологии. В частности, на предвыборных встречах с жителями в Филатова стреляли зеленкой из пейнтбольного ружья, а также на встречах присутствовали люди, которые препятствовали осуществлению избирательного права.

Кроме того, за 2 недели до выборов началась масштабная скупка голосов избирателей – через группы в Telegram и Viber предлагали до 1,5 тысячи грн за голос.

Он также добавил, что самым большим и самым частым нарушением на выборах во втором туре было фотографирование избирательного бюллетеня.

Для справки: Соперником Филатова, которого в первом туре поддержали 46,41% днепрян, был лидер местной политсилы "Сила общин" Загид Краснов (13,15% голосов в первом туре).

Краснов родом из Дагестана, в Украину приехал в 90-х годах на обучение. По словам собеседников УП в днепровских политических кругах, в 90-е его связывали с крышеванием металлоломного бизнеса.

Краснов – долларовый миллионер. В официальных активах кандидата и его семьи – бизнес в сфере недвижимости, производства электроэнергии, гостиничной сфере, акции "Днепропетровского стрелочного завода" и "Запорожского завода железобетонных шпал".

При Леониде Кучме Краснов работал в комитете по борьбе с коррупцией и организованной преступностью при президенте. На выборах 2004 года возглавил и финансировал днепропетровский штаб Виктора Ющенко. В 2005 году Краснов пошел на местные выборы во главе политсилы Павла Лазаренко "Громада".

В горсовете партия Краснова-Лазаренко создала коалицию с "Партией регионов".

Во время Революции Достоинства политик снова быстро сориентировался и финансово поддерживал Евромайдан.

Сейчас Краснов – депутат горсовета от местной партии "Гражданская сила".

Читайте также: Филатов против Краснова. Как Днепр готовится ко второму туру выборов

Предыстория:

  • Второй здесь выборов в Днепре состоялся 22 ноября.

Украинская правда

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Темы: ДнепрФилатоввиборыместная власть
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