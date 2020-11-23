Суд в РФ відмовився розглядати позов Навального до Пєскова

Пресненський районний суд Москви вирішив залишити без розгляду позов політика Олексія Навального до прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

Джерело: пресслужба суду

Деталі: У картці на сайті суду справу вирішили "залишити без руху".

У прес-службі установи відмовилися повідомити російському "Інтерфаксу", чому суддя прийняла таке рішення.

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