Суд в РФ відмовився розглядати позов Навального до Пєскова
Понеділок, 23 листопада 2020, 15:52
Пресненський районний суд Москви вирішив залишити без розгляду позов політика Олексія Навального до прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова.
Джерело: пресслужба суду
Деталі: У картці на сайті суду справу вирішили "залишити без руху".
У прес-службі установи відмовилися повідомити російському "Інтерфаксу", чому суддя прийняла таке рішення.
Передісторія:
- 16 листопада Навальний подав до Пєскова позов про захист честі, гідності та ділової репутації. Він вимагав, щоб суд визнав такими, що не відповідають дійсності слова Пєскова про те, що з Навальним працюють "фахівці ЦРУ".
- Пєсков звинуватив Навального після того, як той заявив, що за його отруєнням стоїть особисто президент РФ Володимир Путін.