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Суд в РФ відмовився розглядати позов Навального до Пєскова

Понеділок, 23 листопада 2020, 16:52

Пресненський районний суд Москви вирішив залишити без розгляду позов політика Олексія Навального до прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

Джерело: пресслужба суду

Деталі: У картці на сайті суду справу вирішили "залишити без руху".

У прес-службі установи відмовилися повідомити російському "Інтерфаксу", чому суддя прийняла таке рішення.

Передісторія:

  • 16 листопада Навальний подав до Пєскова позов про захист честі, гідності та ділової репутації. Він вимагав, щоб суд визнав такими, що не відповідають дійсності слова Пєскова про те, що з Навальним працюють "фахівці ЦРУ".
  • Пєсков звинуватив Навального після того, як той заявив, що за його отруєнням стоїть особисто президент РФ Володимир Путін.

Теми: НавальнийРосіясуд


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