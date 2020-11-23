Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд в РФ відмовився розглядати позов Навального до Пєскова

Понеділок, 23 листопада 2020, 15:52
Суд в РФ відмовився розглядати позов Навального до Пєскова

Пресненський районний суд Москви вирішив залишити без розгляду позов політика Олексія Навального до прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

Джерело: пресслужба суду

Деталі: У картці на сайті суду справу вирішили "залишити без руху".

У прес-службі установи відмовилися повідомити російському "Інтерфаксу", чому суддя прийняла таке рішення.

Передісторія:

  • 16 листопада Навальний подав до Пєскова позов про захист честі, гідності та ділової репутації. Він вимагав, щоб суд визнав такими, що не відповідають дійсності слова Пєскова про те, що з Навальним працюють "фахівці ЦРУ".
  • Пєсков звинуватив Навального після того, як той заявив, що за його отруєнням стоїть особисто президент РФ Володимир Путін.

Теми: НавальнийРосіясуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

Усі новини...
Навальний
Навальному у в'язниці 100 днів поспіль вмикають послання Путіна
У Росії в день народження Навального людей затримували за плакати про кенгуру і кульки
Роулінг, Лоу, Памук і понад 100 діячів культури просять Путіна звільнити Навального
Останні новини
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
Усі новини...
Реклама: