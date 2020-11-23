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Российский суд отказался рассматривать иск Навального к Пескову

Понедельник, 23 ноября 2020, 16:52

Пресненский районный суд Москвы решил оставить без рассмотрения иск политика Алексея Навального к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову.

Источник: пресс-служба суда

Детали: В карточке на сайте суда дело решили "оставить без движения".

В пресс-службе суда отказались сообщить российскому "Интерфаксу", почему судья приняла такое решение.

Предыстория:

  • 16 ноября Навальный подал к Пескову иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. ОН потребовал, чтобы суд признал несоответствующими действительности слова Пескова о том, что с Навальным работают "специалисты ЦРУ".
  • Песков обвинил Навального после того, как политик заявил, что за его отравлением стоит лично президент РФ Владимир Путин.

Темы: НавальныйРосcиясуд


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