Российский суд отказался рассматривать иск Навального к Пескову
Понедельник, 23 ноября 2020, 15:52
Пресненский районный суд Москвы решил оставить без рассмотрения иск политика Алексея Навального к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову.
Источник: пресс-служба суда
Детали: В карточке на сайте суда дело решили "оставить без движения".
В пресс-службе суда отказались сообщить российскому "Интерфаксу", почему судья приняла такое решение.
Предыстория:
- 16 ноября Навальный подал к Пескову иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. ОН потребовал, чтобы суд признал несоответствующими действительности слова Пескова о том, что с Навальным работают "специалисты ЦРУ".
- Песков обвинил Навального после того, как политик заявил, что за его отравлением стоит лично президент РФ Владимир Путин.