РосЗМІ написали про затримання українського ексдепутата, МЗС перевіряє

Міністерство закордонних справ перевіряє інформацію російських ЗМІ про нібито затримання українського ексдепутата за підозрою у контрабанді скіфського золота.

Джерело: МЗС у відповідь на запит "Української правди", ТАСС

Дослівно: "МЗС України перевіряє інформацію про затримання Олега Маркова у Москві. Посольство України в Російській Федерації надіслало офіційні запити до МЗС РФ та Хорошевського районного суду для з’ясування відповідних обставин".

Деталі: Раніше російські ЗМІ повідомили про затримання і арешт у Москві ексдепутата Одеської міськради, ексчлена Партії регіонів Олега Маркова за підозрою у контрабанді скіфського золота.

За даними ТАСС, силовики затримали Маркова в одному з бізнес-центрів Москви нібито за збут золотих виробів періоду Залізного віку.

Пізніше Хорошевський суд Москви заарештував його на 2 місяці. Він підозрюється по ч. 1 ст. 226.1 (Незаконне переміщення через кордон РФ культурних цінностей у великих розмірах).

Адвокат Маркова Сергій Булаєв повідомив, що його підзахисний не визнає провину в контрабанді скіфського золота і має намір оскаржити рішення суду про його арешт.

Захисник також додав, що експертиза вилучених у Маркова виробів ще не проводилася, тому сказати точно, якого саме історичного періоду прикраси у нього виявили, поки неможливо. А збут ювелірних виробів, навіть тих, що становлять історичну цінність, сам по собі не є злочином.

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