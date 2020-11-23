РосЗМІ написали про затримання українського ексдепутата, МЗС перевіряє
Міністерство закордонних справ перевіряє інформацію російських ЗМІ про нібито затримання українського ексдепутата за підозрою у контрабанді скіфського золота.
Джерело: МЗС у відповідь на запит "Української правди", ТАСС
Дослівно: "МЗС України перевіряє інформацію про затримання Олега Маркова у Москві. Посольство України в Російській Федерації надіслало офіційні запити до МЗС РФ та Хорошевського районного суду для з’ясування відповідних обставин".
Деталі: Раніше російські ЗМІ повідомили про затримання і арешт у Москві ексдепутата Одеської міськради, ексчлена Партії регіонів Олега Маркова за підозрою у контрабанді скіфського золота.
За даними ТАСС, силовики затримали Маркова в одному з бізнес-центрів Москви нібито за збут золотих виробів періоду Залізного віку.
Пізніше Хорошевський суд Москви заарештував його на 2 місяці. Він підозрюється по ч. 1 ст. 226.1 (Незаконне переміщення через кордон РФ культурних цінностей у великих розмірах).
Адвокат Маркова Сергій Булаєв повідомив, що його підзахисний не визнає провину в контрабанді скіфського золота і має намір оскаржити рішення суду про його арешт.
Захисник також додав, що експертиза вилучених у Маркова виробів ще не проводилася, тому сказати точно, якого саме історичного періоду прикраси у нього виявили, поки неможливо. А збут ювелірних виробів, навіть тих, що становлять історичну цінність, сам по собі не є злочином.
Передісторія:
- Олег Марков був депутатом міськради Одеси VI скликання від Партії регіонів. Він – брат засновника проросійської політичної партії "Родіна" Ігоря Маркова.
- У грудні 2014 року МВС України оголосило Ігоря Маркова в розшук як "особу, яка переховується від суду", за підозрою у побитті учасників мітингу в Одесі 2 вересня 2007 року. Пізніше Ігоря Маркова затримали в Італії і видали Україні.
- Після цього Олег Марков залишив Україну.