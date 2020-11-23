РосЗМИ написали о задержании украинского экс-депутата, МИД проверяет

Министерство иностранных дел проверяет информацию российских СМИ о якобы задержании украинского экс-депутата в Москве по подозрению в контрабанде скифского золота.

Источник: МИД в ответ на запрос "Украинской правды", ТАСС

Дословно: "МИД Украины проверяет информацию о задержании Олега Маркова в Москве. Посольство Украины в Российской Федерации направило официальные запросы в МИД РФ и Хорошевский районный суд для выяснения соответствующих обстоятельств".

Детали: Ранее российские СМИ сообщили о задержании и аресте в Москве экс-депутата Одесского горсовета, экс-члена Партии регионов Олега Маркова по подозрению в контрабанде скифского золота.

По данным ТАСС, силовики задержали Маркова в одном из бизнес-центров Москвы якобы за сбыт золотых изделий периода Железного века.

Позже Хорошевский суд Москвы арестовал его на 2 месяца. Он подозревается по ч. 1 ст. 226.1 (незаконное перемещение через границу РФ культурных ценностей в крупных размерах).

Адвокат Маркова Сергей Булаев сообщил, что его подзащитный не признает вину в контрабанде скифского золота и намерен обжаловать решение суда о его аресте.

Защитник также добавил, что экспертиза изъятых у Маркова изделий еще не проводилась, поэтому сказать точно, какого именно исторического периода украшения у него обнаружили, пока невозможно. А сбыт ювелирных изделий, даже представляющих историческую ценность, сам по себе не является преступлением.

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