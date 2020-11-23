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У Данії засудили членів злочинної групи за напади на українських перевізників

Понеділок, 23 листопада 2020, 15:40

Суд у Данії визнав винними та присудив різні терміни ув’язнення членам злочинної групи, яка здійснила низку нападів на українських перевізників у 2019 році.

Про це повідомило посольство України у Данії, пише "Європейська правда".

Група у складі чотирьох осіб шантажувала громадян України – власників мікроавтобусів, які забезпечували міжнародні перевезення пасажирів та дрібних вантажів, змушуючи їх "виплачувати данину". Інциденти сталися у період з липня по листопад 2019 року в муніципалітетах Оденсе, Фредерісія та Коллінг.

"За даними слідства, злочинці застосовували погрози щодо українських водіїв, брали їх у заручники, грабували та пошкоджували їхнє майно. Останній подібний інцидент стався 21 листопада 2019 на відрізку маршруту між містами Вайле та Горсенсом, коли злочинці напали на українського водія та захопили його мінівен, який був виявлений повністю згорілим того ж дня", - пише посольство.

У ситуацію втрутилося українське посольство. У співпраці з українськими перевізниками та органами поліції особи підозрюваних встановили, їх затримали.

Справу розглядав суд у місті Горсенсі на сході Ютландії, рішення було прийняте 5 листопада.

Членів групи засудили на терміни від 1 року і 4 місяців до 3 років і трьох місяців позбавлення волі. Двом засудженим заборонили в’їжджати до Данії протягом 12 років, ще двом - довічно. 

Громадянство якої країни мали члени угрупування - не повідомляється. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Даніясудв'язницятранспортУкраїна
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