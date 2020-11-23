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В Дании осудили членов преступной группы за нападения на украинских перевозчиков

Понедельник, 23 ноября 2020, 15:40

Суд в Дании признал виновными и приговорил к различным срокам заключения членов преступной группы, совершившей ряд нападений на украинских перевозчиков в 2019 году.

Об этом сообщило посольство Украины в Дании, пишет "Европейская правда".

Группа в составе четырех человек шантажировала граждан Украины - владельцев микроавтобусов, которые обеспечивали международные перевозки пассажиров и мелких грузов, заставляя их "выплачивать дань". Инциденты произошли в период с июля по ноябрь 2019 года в муниципалитетах Оденсе, Фредерисия и Коллинг.

"По данным следствия, преступники применяли угрозы в отношении украинских водителей, брали их в заложники, грабили и повреждали их имущество. Последний подобный инцидент произошел 21 ноября 2019 года на отрезке маршрута между городами Вайле и Хорсенс, когда преступники напали на украинском водителя и захватили его минивэн, который был обнаружен полностью сгоревшим в тот же день", - пишет посольство.

В ситуацию вмешалось украинское посольство. В сотрудничестве с украинскими перевозчиками и органами полиции личности подозреваемых установили, их задержали.

Дело рассматривал суд в городе Хорсенс на востоке Ютландии, решение было принято 5 ноября.

Членов группы осудили на сроки от 1 года и 4 месяцев до 3 лет и трех месяцев лишения свободы. Двум осужденным запретили въезжать в Данию в течение 12 лет, еще двум - пожизненно.

Гражданство какой страны имели члены группировки - не сообщается.

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Темы: ДаниясудтюрьматранспортУкраина
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