Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Топ-менеджери Укроборонпрому вдруге проходять поліграф

Понеділок, 23 листопада 2020, 17:39

У державному концерні "Укроборонпром" триває друга перевірка топ-менеджменту та директорату на поліграфі.

Джерело: Укроборонпром

Деталі: Цю практику розпочали концерну рік тому. Дослідження з використанням поліграфу – один із елементів програми доброчесності та антикорупційної політики, які запровадила в Укроборонпромі нова команда.

Очікується, що всього перевірку пройдуть 52 співробітники концерну, які представляють керівний склад. Йдеться про виконуючого обов’язки генерального директора, його заступників, керівників структурних підрозділів та менеджерів проєктів.

Зазначається, що перевірку на поліграфі вже успішно пройшли топ-менеджери Укроборонпрому: в. о. генерального директора Ігор Фоменко, перший заступник гендиректора Роман Бондар, заступник гендиректора з фінансово-економічних питань Сергій Іванюта та заступник гендиректора з безпеки Костянтин Бушуєв.

На черзі – заступник гендиректора з маркетингу та збуту Михайло Морозов та директор з питань активів, корпоративних прав та ДОЗ Мустафа Найєм. Вперше команда Укроборонпрому проходила поліграф перед призначенням на посади.

Українська правда
Теми: Укроборонпром


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоВідомий білоруський музикант виїхав в Україну

Україна піднялася на 20 позицій у міжнародному рейтингу якості доріг

Філатов переміг на виборах мера Дніпра

Зеленський радіє, що новий карантин стримує епідемію

Поліція Києва наклала перші штрафи на людей без масок

відеоЗеленський одужав від коронавірусу

Усі новини...
Укроборонпром
"Укроборонпром" про конфлікт із Мінстратегпромом: Ми хочемо чесних правил гри
У Мінстратегпромі відповіли на звинувачення Укроборонпрому: Здивовані "демаршем"
Укроборонпром звинувачує профільне міністерство у саботажі реформи ОПК
Останні новини
18:06
Дубінський і Ко просять КС скасувати заборони локдауну вихідного дня
17:58
РФ зобов'язала виробників встановлювати російські програми на телефони
17:58
Ув'язнені мають бути одними з перших в черзі по вакцину від COVID-19, заявляють вчені
17:57
Ще одна вакцина від COVID-19 може бути ефективною на 90%
17:44
В Україні складуть рейтинг в'язниць
17:43
Гривня на закритті міжбанку ослабла
17:39
Топ-менеджери Укроборонпрому вдруге проходять поліграф
17:34
"ЄС" відповіла Садовому щодо "узурпації влади"
17:08
У Кабміні ще не вирішили, чи продовжувати карантин вихідного дня - ЗМІ
16:55
РосЗМІ написали про затримання українського ексдепутата, МЗС перевіряє
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!