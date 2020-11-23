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Топ-менеджери Укроборонпрому вдруге проходять поліграф

Понеділок, 23 листопада 2020, 16:39
Топ-менеджери Укроборонпрому вдруге проходять поліграф

У державному концерні "Укроборонпром" триває друга перевірка топ-менеджменту та директорату на поліграфі.

Джерело: Укроборонпром

Деталі: Цю практику розпочали в концерні рік тому. Дослідження з використанням поліграфу – один із елементів програми доброчесності та антикорупційної політики.

Очікується, що всього перевірку пройдуть 52 співробітники концерну, які представляють керівний склад. Йдеться про виконуючого обов’язки генерального директора, його заступників, керівників структурних підрозділів та менеджерів проєктів.

Зазначається, що перевірку на поліграфі вже успішно пройшли топ-менеджери Укроборонпрому: в. о. генерального директора Ігор Фоменко, перший заступник гендиректора Роман Бондар, заступник гендиректора з фінансово-економічних питань Сергій Іванюта та заступник гендиректора з безпеки Костянтин Бушуєв.

На черзі – заступник гендиректора з маркетингу та збуту Михайло Морозов та директор з питань активів, корпоративних прав та ДОЗ Мустафа Найєм. Вперше команда Укроборонпрому проходила поліграф перед призначенням на посади.

Українська правда
Теми: Укроборонпром
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