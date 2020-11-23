Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Топ-менеджеры Укроборонпрома во второй раз проходят полиграф

Понедельник, 23 ноября 2020, 17:39

В государственном концерне "Укроборонпром" продолжается вторая проверка топ-менеджмента и директората на полиграфе.

Источник: Укроборонпром

Детали: Эту практику начали в концерне год назад. Исследование с использованием полиграфа - один из элементов программы антикоррупционной политики.

Ожидается, что всего проверку пройдут 52 сотрудника концерна, которые представляют руководящий состав. Речь идет об исполняющем обязанности генерального директора, его заместителях, руководителях структурных подразделений и менеджеров проектов.

Отмечается, что проверку на полиграфе уже успешно прошли топ-менеджеры Укроборонпрома: и. о. генерального директора Игорь Фоменко, первый заместитель гендиректора Роман Бондарь, заместитель гендиректора по финансово-экономическим вопросам Сергей Иванюта и замгендиректора по безопасности Константин Бушуев.

На очереди - заместитель гендиректора по маркетингу и сбыту Михаил Морозов и директор по активам, корпоративным правам и ДОЗ Мустафа Найем. Впервые команда Укроборонпрома проходила полиграф перед назначением на должности.

Украинская правда
Темы: Укроборонпром


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кабмин согласовал голов Закарпатской и Харьковской ОГА, первым стал винодел

Шмыгаль не исключает локдауна на зимние праздники

"Батькивщину" лишили государственного финансирования

Вступили в силу изменения в ПДД для водителей, велосипедистов и пешеходов

Байден озвучил свои шаги на первые 100 дней у власти

COVID в Украине: 13 882 случая за сутки, Киев и область сбавили "обороты"

Все новости...
Укроборонпром
"Укроборонпром" о конфликте с Минстратегпромом: Мы хотим честных правил игры
В Минстратегпроме ответили на обвинения Укроборонпрома: Удивлены "демаршем"
Укроборонпром обвиняет профильное министерство в саботаже реформы ОПК
Последние новости
16:36
ЕС и Совет Европы в очередной раз напомнили Украине о Стамбульской конвенции
16:23
фото, видеоКомандир-предатель с Нацгвардии оказался российским шпионом – СБУ
16:10
ВВП Еврозоны может упасть на 3% до конца 2020 года
16:10
В Киеве задержали заказчиков похищения лидера цыганской общины Харькова
15:36
Мэром Николаева остается действующий глава города, кандидат от ОПЗЖ проиграл
15:31
Суд по MH17 отказал в расследовании альтернативных сценариев катастрофы
15:27
Кабмин до конца 2021 года продлил экономические санкции против РФ
15:23
Шмыгаль оговорился, что места COVID-пациентам скоро будут искать по районным больницам
15:22
Кабмин возобновил предоставление "пакетов малыша"
15:08
Дело о хищении: Музей Революции Достоинства заявил о дискредитационной атаке
Все новости...