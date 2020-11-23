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Топ-менеджеры Укроборонпрома во второй раз проходят полиграф

Понедельник, 23 ноября 2020, 16:39
Топ-менеджеры Укроборонпрома во второй раз проходят полиграф

В государственном концерне "Укроборонпром" продолжается вторая проверка топ-менеджмента и директората на полиграфе.

Источник: Укроборонпром

Детали: Эту практику начали в концерне год назад. Исследование с использованием полиграфа - один из элементов программы антикоррупционной политики.

Ожидается, что всего проверку пройдут 52 сотрудника концерна, которые представляют руководящий состав. Речь идет об исполняющем обязанности генерального директора, его заместителях, руководителях структурных подразделений и менеджеров проектов.

Отмечается, что проверку на полиграфе уже успешно прошли топ-менеджеры Укроборонпрома: и. о. генерального директора Игорь Фоменко, первый заместитель гендиректора Роман Бондарь, заместитель гендиректора по финансово-экономическим вопросам Сергей Иванюта и замгендиректора по безопасности Константин Бушуев.

На очереди - заместитель гендиректора по маркетингу и сбыту Михаил Морозов и директор по активам, корпоративным правам и ДОЗ Мустафа Найем. Впервые команда Укроборонпрома проходила полиграф перед назначением на должности.

Украинская правда
Темы: Укроборонпром
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