Дубінський і Ко просять КС скасувати заборони локдауну вихідного дня

Низка нардепів просять Конституційний суд скасувати низку обмежень, запроваджених в рамках карантину вихідного дня.

Джерело: сайт КС, заступник голови парламентського комітету з питань правової політики нардеп "Слуги народу" Ольга Совгиря у Facebook

Дослівно КС: "До Конституційного суду України 23 листопада надійшло конституційне подання 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень підпункту 17 пункту 10, пункту 15 постанови Кабінету міністрів України „Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" від 22 липня 2020 року № 641 зі змінами".

Деталі: Автори клопотання вважають, що окремі положення вказаної постанови не відповідають низці норм Основного закону України, а також зазначають, що порушені у конституційному поданні питання мають особливе суспільне та економічне значення, оскільки стосуються, в тому числі, й життя і здоров'я громадян.

Як випливає з документу, представляти подання в суді буде нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський.

Нардеп Ольга Совгиря пояснює, що що предметом оскарження в цьому поданні не є запровадження карантинних обмежень в цілому.

Оскаржено окремі положення постанови уряду, що передбачають низку обмежень для діяльності суб'єктів господарювання в суботу та неділю.

Також оскаржено положення постанови, яким передбачається заборона планової госпіталізації.

У конституційному поданні стверджується, що запровадженими обмеженнями порушено рівність конституційних прав і свобод громадян, внаслідок заборони працювати одним громадянам, у той час як інші громадяни працюють.

На думку авторів подання, оскаржені в поданні заборони є безумовними, а їх фактична реалізація призводить до істотних (більше 50%) втрат доходу (заробітку) у суб’єктів господарювання, які працюють у різних економічних сферах.

У свою чергу обмеження на здійснення планових заходів госпіталізації передбачає вибірковий підхід до надання медичної допомоги всупереч положенням статті 49 Конституції України.

Крім цього, також зазначається, що оскаржені обмеження запроваджені без введення на території України воєнного або надзвичайного стану, що є передумовою для обмеження низки конституційних прав згідно зі статтею 64 Конституції України.

Наразі суд вирішує питання про відкриття конституційного провадження.