Кабінет міністрів скасував адаптивний карантин і запровадив в Україні загальний карантин з "локдауном вихідного дня". Обмеження попередньо триватимуть до 30 листопада.

Джерело: засідання уряду в середу

Деталі: За постанову проголосували усі, крім міністра культури Олександра Ткаченка, який утримався.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, загальний карантин міститиме обмеження, які досі діяли для регіонів "помаранчевої" зони.

Міністр нагадав, про що йдеться:

по всій Україні забороняється проведення масових, культурних, в тому числі концертних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших заходів за участю більше як 20 осіб, крім офіційних спортивних заходів (проводяться без глядачів);

забороняється діяльність кінотеатрів і театрів із заповненістю більше 50%;

забороняється діяльність музеїв, які не можуть забезпечити перебування в приміщеннях не більше 1 людини на 20 кв. м;

кількість людей у громадському транспорті не повинна перевищувати кількість місць для сидіння; йдеться, зокрема, про регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах, в режимі маршрутного таксі, в електричному, залізничному транспорті, в міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному громадському транспорті;

забороняється проведення дискотек, робота розважальних закладів (нічних клубів), організація дозвілля у закладах громадського харчування (ресторанах, кафе, барах, закусочних, їдальнях, буфетах тощо);

забороняється робота з 22:00 до 7:00 закладів громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, буфетів тощо), крім продажу харчів на виніс і адресної доставки;

у закладах громадського харчування відстань між столиками не повинна бути менша за 2 метри, а за одним столиком дозволяється перебування до 4 осіб без урахування дітей;

забороняється діяльність закладів, в яких не нанесене маркування для тримання 1,5 м дистанції в чергах, працівники не носять масок;

забороняється діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, окрім готелів, реабілітаційних установ, санаторно-курортних закладів, стаціонарних відділень протезування;

забороняється відвідування закладів освіти групами більше 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, спеціалізованої мистецької освіти;

забороняється відвідування закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, спортивної та спеціалізованої мистецької освіти, якщо там на самоізоляції перебувають більше 50% учнів і освітян;

забороняється проведення лікарнями планових госпіталізацій, крім ургентних станів та інших випадків, коли відтермінування небезпечне для життя;

забороняється діяльність спортзалів і фітнесцентрів, де не забезпечують щільність відвідувачів з розрахунку 1 особа на 20 кв.м.

Щодо карантину вихідного дня, то, за інформацією Степанова, він діятиме з опівночі суботи до опівночі понеділка.

У ці два дні до загальних обмежень додаються такі заборони:

зачиняються бари, ресторани, кафе та інші заклади громадського харчування, можлива тільки торгівля на виніс;

зачиняються торговельно-розважальні центри та інші заклади розважальної діяльності;

зачиняються заклади торговельного і побутового обслуговування населення, окрім закладів торгівлі продуктами харчування (якщо мінімум 60% торговельної площі відведені для продажу їжі), пальним, лікарськими засобами та медичними виробами, ветеринарними препаратами;

продовжать свою діяльність заклади, які надають фінансові послуги та послуги з інкасації, поштові сервіси, заклади медичної та ветеринарної практики, автозаправки (окрім зон харчування), СТО;

зачиняються заклади культури, окрім закладів з виробництва аудіо-візуальних творів з обмеженням доступу на місце зйомки;

зачиняються спортзали, фітнесцентри і басейни;

також пропонується запровадити рекомендації для виділення окремого часу пріоритетного обслуговування з 10:00 до 12:00 громадян похилого віку та осіб з інвалідністю в органах місцевого самоврядування на підприємствах, в організаціях та установах сфери обслуговування.

За даними джерел "Української правди" у Міністерстві охорони здоров'я, локдаун вихідного дня планують продовжити до кінця року, а, можливо, і після Нового року. Це залежатиме від епідситуації.