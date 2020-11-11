Кабінет міністрів запроваджує в Україні так званий карантин вихідного дня.

Джерело: засідання уряду в середу

Деталі: За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Міністерство охорони здоров’я розробило зміни до постанови №641, які передбачають запровадження в Україні "карантину вихідного дня". І на цьому засіданні Кабмін планує ввести нові карантинні обмеження.

Він зауважив, що оскільки нові обмеження "неприємні та болісні" для бізнесу в ресторанній, розважальній та культурній сферах, уряд готовий підтримати підприємців. Для цього повністю відновлюються та розширюються наступні програми підтримки:

компенсація частини зарплат робітників у зв’язку з простоєм;

програма портфельних гарантій, яка має запрацювати найближчим часом (до 80% кредиту буде покриватися державою);

можливість застосування механізму визнання "карантину вихідного дня" форс-мажорною обставиною, що зараз обговорюється з Торговельно-промисловою палатою;

продовження реалізації програми доступних кредитів "5-7-9", яка дає змогу отримати кредитні канікули для бізнесу. Тобто йдеться про рефінансування існуючих позик фактично під 0%.

Пряма мова: "В останній місяць в Україні фіксується експонентне зростання кількості захворілих на COVID-19. А отже, суттєво збільшується навантаження на наші лікарні та українських лікарів…

Десятки країн Європи з потужними медичними системами запроваджують нові локдауни. Великобританія, Франція, Італія, Польща, Німеччина, Чехія — всі вони йдуть на посилення карантинних заходів, щоб розірвати ланцюг захворюваності. Економіка України не витримає повного локдауну. Саме тому уряд та МОЗ разом з епідеміологами, аналітиками, представниками бізнесу почали шукати збалансований варіант додаткових карантинних обмежень".

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