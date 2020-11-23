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У Словаччині в ДТП з мікроавтобусом з України загинула жінка

Понеділок, 23 листопада 2020, 17:33

У понеділок в Словаччині в результаті ДТП за участю мікроавтобуса з України та автоцистерни загинула 62-річна жінка. 

Про це повідомила пресслужба поліції Нітранського краю у Facebook, пише "Європейська правда".

Аварія сталася на трасі R1 в районі населеного пункту Тековське Нємце. 

Ймовірно, водій-українець за кермом Mercedes Sprinter заснув за кермом, тому врізався у автоцистерну Iveco, що їхала попереду, повідомила поліція. 

В результаті аварії одна людина в мікроавтобусі загинула, водій і пасажир отримали травми, вони госпіталізовані. Відзначається, що померла 62-річна жінка. 

 

Обидва водії пройшли тест на вміст алкоголю в крові, що показав негативний результат.

Обставини аварії розслідує дорожня поліція.

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Теми: СловаччинаДТП
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