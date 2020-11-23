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В Словакии в ДТП с микроавтобусом из Украины погибла женщина

Понедельник, 23 ноября 2020, 18:33

В понедельник в Словакии в результате ДТП с участием микроавтобуса из Украины и автоцистерны погибла 62-летняя женщина.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Нитранского края в Facebook, пишет "Европейская правда".

Авария произошла на трассе R1 в районе населенного пункта Тековске Немце.

Вероятно, водитель-украинец уснул за рулем Mercedes Sprinter, поэтому врезался в автоцистерну Iveco, которая ехала впереди, сообщила полиция. 

В результате аварии один человек в микроавтобусе погиб, водитель и пассажир получили травмы, они госпитализированы. Отмечается, что умерла 62-летняя женщина.

 

Оба водителя прошли тест на содержание алкоголя в крови, который показал отрицательный результат.

Обстоятельства аварии расследует дорожная полиция.

Темы: СловакияДТП


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