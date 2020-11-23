В Англії скасують локдаун, але регіональні обмеження лишаться до березня

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон виклав нові заходи, які з 2 грудня замінять національний локдаун і будуть застосовуватися відповідно до розвитку ситуації в регіонах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

"Ми не збираємося замінювати національні заходи свободою для всіх ... Замість цього ми збираємося повернутися до регіонального, багаторівневого підходу, застосовуючи найжорсткіші заходи там, де COVID-19 найбільш поширений", - сказав Джонсон.

"Порада від науковців така ... що наші рівні потрібно зробити жорсткішими" – додав він.

З 2 грудня знову відкриються несуттєві магазини, перукарні, тренажерні зали та розважальні заклади.

Також за умови соціального дистанціювання відновляться колективні богослужіння, будуть дозволені весілля і всі види спорту на відкритому повітрі.

На відкритому повітрі людям дозволять зустрічатися группами до 6 осіб.

Комендантська година для пабів, барів та ресторанів, яка зараз настає о 10 вечора, буде продовжена до 11 вечора.

При цьому у разі переходу на 3, найвищий, рівень зараження передбачається закриття пабів і ресторанів з роботою лише в режимі доставки.

Прем'єр-міністр сказав депутатам, що його зимовий план призначений для того, щоб безпечно пережити зиму.

"До весни ці досягнення повинні зменшити потребу в обмеженнях, які ми пережили в 2020 році, і зробити всю концепцію локдауну зайвою", - сказав Джонсон.

Термін дії зимового плану Джонсона спливає наприкінці березня.

На даний момент в Англії, де проживає 84% населення Британії, закриті паби, бари, ресторани, перукарні, кінотеатри, спортивні клуби і магазини, за винятком тих, які торгують продуктами і предметами першої необхідності. Дозволені зустрічі не більше ніж двох осіб, які не проживають разом, і тільки на вулиці. Жителям Англії дозволено здійснювати лише поїздки на роботу, до місця навчання, виходити з дому за продуктами і предметами першої необхідності, а також для занять спортом або надання допомоги іншим людям.