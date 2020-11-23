В Англии отменят локдаун, но региональные ограничения останутся до марта

Премьер-министр Британии Борис Джонсон изложил новые меры, которые со 2 декабря заменят национальный локдаун и будут применяться в соответствии с развитием ситуации в регионах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

"Мы не собираемся заменять национальные меры свободой для всех ... Вместо этого мы собираемся вернуться к региональному, многоуровневому подходу, применяя самые жесткие меры там, где COVID-19 наиболее распространен", - сказал Джонсон.

"Совет от ученых такой ... что наши уровни нужно сделать жестче " - добавил он.

Со 2 декабря вновь откроются несущественные магазины, парикмахерские, тренажерные залы и развлекательные заведения.

Также при условии социального дистанцирования возобновятся коллективные богослужения, будут разрешены свадьбы и все виды спорта на открытом воздухе.

На открытом воздухе людям разрешат встречаться группами до 6 человек.

Комендантский час для пабов, баров и ресторанов, который сейчас наступает в 10 вечера, будет продлен до 11 вечера.

При этом в случае перехода на 3, самый высокий уровень заражения предусматривается закрытие пабов и ресторанов с работой только в режиме доставки.

Премьер-министр сказал депутатам, что его зимний план предназначен для того, чтобы безопасно пережить зиму.

"К весне эти достижения должны уменьшить потребность в ограничениях, которые мы пережили в 2020 году, и сделать всю концепцию локдауна лишней", - сказал Джонсон.

Срок действия зимнего плана Джонсона истекает в конце марта.

На данный момент в Англии, где проживает 84% населения Британии, закрытые пабы, бары, рестораны, парикмахерские, кинотеатры, спортивные клубы и магазины, за исключением тех, которые торгуют продуктами и предметами первой необходимости. Разрешены встречи не более двух человек, не проживающих вместе, и только на улице. Жителям Англии разрешено совершать лишь поездки на работу, к месту учебы, выходить из дома за продуктами и предметами первой необходимости, а также для занятий спортом или оказания помощи другим людям.