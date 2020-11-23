Троє столичних копів викрали львів'янина і вимагали 10 тисяч доларів

Трьом столичним поліцейським повідомили про підозру у викраденні людини.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: За даними слідства, співробітники одного з районних управлінь поліції Києва у вересні 2020 року затримали львів’янина, який займався продажем автомобіля.

Як уточнила "Українській правді" Надія Максимець, поліцейські вийшли на чоловіка як "потенційні покупці", але потім заявили, що "автомобіль крадений", вдягнули на нього кайданки та вимагали 10 тисяч доларів за не притягнення до відповідальності за нібито спробу продажу викраденого авто.

Чоловіку дозволили подзвонити родичу, та за коштами поїхали аж у Рівненську область, де вищевказаний родич потерпілого передав частину "викупу", а саме 2 тисячі євро. Після цього правоохоронці відпустили потерпілого з умовою, що він передасть решту грошей пізніше.

Львів’янин, який не вчинив жодного злочину, в свою чергу звернувся до правоохоронців.

За словами Максимець, наразі встановлено троє правоохоронців, які брали участь у скоєнні злочину. Слідчі дії тривають. Прокуратура підготувала і відповідні клопотання до суду.

Пряма мова Максимець: "Будемо просити цілодобовий домашній арешт та відсторонення від посад".

Додатково: Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.