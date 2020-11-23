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Трое столичных копов похитили львовянина и требовали 10 тысяч долларов

Понедельник, 23 ноября 2020, 18:32
Трое столичных копов похитили львовянина и требовали 10 тысяч долларов

Трем столичным полицейским сообщили о подозрении в похищении человека.

Источник: Киевская городская прокуратура, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: По данным следствия, сотрудники одного из районных управлений полиции Киева в сентябре 2020 года задержали львовянина, который занимался продажей автомобиля.

Как уточнила "Украинской правде" Надежда Максимец, полицейские вышли на мужчину как "потенциальные покупатели", но потом заявили, что "автомобиль краденый", надели на него наручники и требовали 10 тысяч долларов за непривлечение к ответственности за якобы попытку продажи угнанного авто.

Мужчине разрешили позвонить родственнику, и за деньгами поехали аж в Ровенскую область, где вышеуказанный родственник потерпевшего передал часть "выкупа", а именно 2000 евро. После этого правоохранители отпустили потерпевшего с условием, что он передаст оставшиеся деньги позже.

Львовянин, который не совершил никакого преступления, в свою очередь обратился к правоохранителям.

По словам Максимец, сейчас установлено трое правоохранителей, которые принимали участие в совершении преступления. Следственные действия продолжаются. Прокуратура подготовила и соответствующие ходатайства в суд.

Прямая речь Максимец: "Будем просить круглосуточный домашний арест и отстранение от должностей".

Дополнительно: Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Валентина Романенко, УП

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Темы: Киевкриминалполицияпрокуратура
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