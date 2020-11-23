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В МЗС Франції прокоментували ситуацію з "формулою Штайнмаєра" щодо Донбасу

Понеділок, 23 листопада 2020, 19:03

В МЗС Франції заявили, що Париж спільно з Берліном продовжують докладати зусиль з імплементації домовленостей, досягнутих на саміті в "нормандському форматі" минулого року.

Про це заявив представник МЗС Франції на брифінгу 23 листопада, повідомляє "Європейська правда".

Він нагадав, що на Паризькому саміті в грудні 2019 року глави держав і урядів країн "нормандського формату" домовилися про необхідність включення в українське законодавство так званої формули Штайнмаєра, яка визначає умови вступу в силу закону про особливий порядок місцевого самоврядування окремих районів Луганської та Донецької областей.

12 грудня 2019 року Україна в черговий раз продовжила дію чинного закону, щоб уникнути правового вакууму, продемонструвавши свою прихильність повному виконанню Мінських домовленостей, додав представник МЗС Франції.

"Відтоді у Тристоронній контактній групі під егідою ОБСЄ тривають дискусії про конкретні модальності інтеграції формули Штайнмаєра в українське законодавство" - заявив він.

"Франція разом з Німеччиною продовжує свої зусилля в рамках нормандського формату, щоб змусити сторони виконати зобов'язання, взяті на Паризькому саміті, з метою досягнення прогресу в напрямку встановлення справедливого і стійкого миру на сході України" - сказав представник МЗС Франції.

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