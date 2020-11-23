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В МИД Франции прокомментировали ситуацию с "формулой Штайнмайера" по Донбассу

Понедельник, 23 ноября 2020, 19:03

В МИД Франции заявили, что Париж совместно с Берлином продолжают прилагать усилия по имплементации договоренностей, достигнутых на саммите в "нормандском формате" в прошлом году.

Об этом заявил представитель МИД Франции на брифинге 23 ноября, сообщает "Европейская правда".

Он напомнил, что на Парижском саммите в декабре 2019 года главы государств и правительств стран "нормандского формата" договорились о необходимости включения в украинское законодательство так называемой формулы Штайнмайера, который определяет условия вступления в силу закона об особом порядке местного самоуправления отдельных районов Луганской и Донецкой областей.

12 декабря 2019 года Украина в очередной раз продлила действие действующего закона, чтобы избежать правового вакуума, продемонстрировав свою приверженность полному выполнению Минских договоренностей, добавил представитель МИД Франции.

"С тех пор в Трехсторонней контактной группе под эгидой ОБСЕ продолжаются дискуссии о конкретных модальностях интеграции формулы Штайнмайера в украинское законодательство", - заявил он.

"Франция вместе с Германией продолжает свои усилия в рамках нормандского формата, чтобы заставить стороны выполнить обязательства, взятые на Парижском саммите, с целью достижения прогресса в направлении установления справедливого и устойчивого мира на востоке Украины", - сказал представитель МИД Франции.

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