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Голова Євроради запропонував Байдену відновити міцний трансатлантичний альянс

Понеділок, 23 листопада 2020, 20:12

Президент Європейської ради Шарль Мішель у телефонній розмові з обраним президентом США Джо Байденом запропонував відновлення міцного трансатлантичного альянсу, який похитнувся за роки президентства Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європейської ради.

"Під час телефонної розмови президент Мішель запропонував відновити міцний трансатлантичний альянс, заснований на спільних інтересах і спільних цінностях. Він привітав тверду прихильність обраного президента Байдена союзникам Америки і його підтримку європейського співробітництва" - йдеться у повідомленні. 

Також Мішель запросив Байдена на спеціальну зустріч з членами Європейської Ради в Брюсселі у 2021 році для обговорення загальних пріоритетів.

"ЄС готовий разом з США розв'язувати нагальні проблеми сьогоднішнього дня: пандемію COVID-19, відновлення економіки, зміну клімату, безпеку і багатосторонність" - йдеться у повідомленні Європейської ради.

"Зараз саме час об'єднати зусилля. У мінливому світі наше партнерство буде як ніколи важливо для захисту наших громадян, відновлення нашої економіки, припинення глобального потепління і створення більш безпечного світу. ЄС і США завжди матимуть більший вплив, коли будуть робити спільні кроки" – заявив Шарль Мішель.

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