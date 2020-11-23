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Глава Евросовета предложил Байдену восстановить прочный трансатлантический альянс

Понедельник, 23 ноября 2020, 20:12

Президент Европейского совета Шарль Мишель в телефонном разговоре с избранным президентом США Джо Байденом предложил восстановление прочного трансатлантического альянса, который пошатнулся за годы президентства Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на прессслужбу Европейского совета.

"Во время телефонного разговора президент Мишель предложил восстановить прочный трансатлантический союз, основанный на общих интересах и общих ценностях. Он приветствовал твердую приверженность избранного президента Байдена союзникам Америки и его поддержку европейского сотрудничества", - говорится в сообщении. 

Также Мишель пригласил Байдена на специальную встречу с членами Европейского Совета в Брюсселе в 2021 году для обсуждения общих приоритетов.

"ЕС готов вместе с США решать насущные проблемы сегодняшнего дня: пандемию COVID-19, восстановления экономики, изменение климата, безопасность и многосторонность", - говорится в сообщении Европейского совета.

"Сейчас самое время объединить усилия. В меняющемся мире и наше партнерство будет как никогда важно для защиты наших граждан, восстановления нашей экономики, прекращение глобального потепления и создания более безопасного мира. ЕС и США всегда будут иметь большее влияние, когда будут предпринимать совместные шаги" – заявил Шарль Мишель.

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